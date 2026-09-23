Percheziții în dosarul de pornografie infantilă în care este vizat Cristian Pomohaci. Patru persoane, cercetate de DIICOT

Procurorii DIICOT Târgu Mureș au făcut, miercuri, trei percheziții domiciliare în București, Cluj-Napoca și Șaru Dornei, județul Suceava, într-un dosar de pornografie infantilă. Potrivit surselor, acesta îl vizează pe Cristian Pomohaci.

Pomohaci, vizat de un dosar de pornografie infantilă Foto: dejeanul.ro

Perchezițiile au fost efectuate la 23 septembrie 2026 de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș.

Potrivit actelor de urmărire penală, în perioada martie 2025 – martie 2026, patru făptuitori, dintre care unul se află în arest preventiv într-o altă cauză, ar fi procurat, deținut, stocat și distribuit, prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare, videoclipuri care înfățișează minori cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite.

În cadrul anchetei au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, municipiului Cluj-Napoca și localității Șaru Dornei, județul Suceava.

Persoanele vizate de anchetă sunt audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca și Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Amintim că numele lui Cristian Pomohaci a mai fost legat în trecut de astfel de acuzații. În 2017, acesta a fost caterisit, după ce în spațiul public au apărut acuzații grave privind comportamentul său, inclusiv suspiciuni legate de încercarea de a întreține relații cu un minor. Fostul preot a negat acuzațiile.

De-a lungul timpului, acesta a mai fost vizat și de alte probleme juridice, fiind condamnat cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală. În același timp, unele dintre faptele din trecut s-au prescris, motiv pentru care nu a executat pedeapsa cu închisoarea.

În luna iunie anul acesta, fostul preot a fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat de agresiuni sexuale asupra mai multor minori.