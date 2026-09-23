Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru. Cât costă carburanții miercuri, 23 septembrie

Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9,99 lei. Motorina se apropie, la rândul său, de pragul de 11 lei.

Benzina s-a scumpit Foto: Adevărul

Miercuri dimineață, unele stații de alimentare au afișat deja noile tarife, iar litrul de benzină a ajuns la 10,05 lei. Este un nivel record pentru prețul benzinei, în timp ce și motorina se află la un nivel fără precedent.

Litrul de motorină se apropie de pragul de 11 lei, iar în cazul unor benzinării diferența până la această valoare este de doar un ban.

Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, la un preț de 9,87 lei pe litru. În celelalte stații, benzina se vinde în general cu prețuri cuprinse între 9,91 și 9,93 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, prețul în marile oscilează între 10,88 lei și 10.91 pe litru în București, Timișoara, Constanța și Iași, în timp cea mai ieftină motorină se găsește la Pitești, 10,67 de lei, conform Peco Online.

Șoferii care folosesc GPL plătesc aproximativ 4,67 lei pe litru în București, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța și 4,71 lei în Timișoara și Iași.

România, în topul statelor UE cu cei mai mici prețuri

Potrivit datelor citate de Peco Online, România se află în această perioadă pe locul 13 în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină. În fața României se află Malta, Suedia, Bulgaria, Slovenia, Cipru, Ungaria, Croația, Luxemburg, Slovacia, Polonia, Cehia și Spania.

În ceea ce privește motorina, România ocupă locul 12 în UE în clasamentul celor mai mici prețuri. Înaintea României se află Malta, Spania, Slovenia, Bulgaria, Cipru, Ungaria, Croația, Slovacia, Suedia, Irlanda și Cehia.