 Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru. Cât costă carburanții miercuri, 23 septembrie | adevarul.ro
search
Miercuri, 23 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru. Cât costă carburanții miercuri, 23 septembrie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9,99 lei. Motorina se apropie, la rândul său, de pragul de 11 lei.

Benzină
Benzina s-a scumpit Foto: Adevărul

Miercuri dimineață, unele stații de alimentare au afișat deja noile tarife, iar litrul de benzină a ajuns la 10,05 lei. Este un nivel record pentru prețul benzinei, în timp ce și motorina se află la un nivel fără precedent.

Litrul de motorină se apropie de pragul de 11 lei, iar în cazul unor benzinării diferența până la această valoare este de doar un ban.

Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, la un preț de 9,87 lei pe litru. În celelalte stații, benzina se vinde în general cu prețuri cuprinse între 9,91 și 9,93 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, prețul în marile oscilează între 10,88 lei și 10.91 pe litru în București, Timișoara, Constanța și Iași, în timp cea mai ieftină motorină se găsește la Pitești, 10,67 de lei, conform Peco Online.

Șoferii care folosesc GPL plătesc aproximativ 4,67 lei pe litru în București, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța și 4,71 lei în Timișoara și Iași.

România, în topul statelor UE cu cei mai mici prețuri

Potrivit datelor citate de Peco Online, România se află în această perioadă pe locul 13 în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină. În fața României se află Malta, Suedia, Bulgaria, Slovenia, Cipru, Ungaria, Croația, Luxemburg, Slovacia, Polonia, Cehia și Spania.

În ceea ce privește motorina, România ocupă locul 12 în UE în clasamentul celor mai mici prețuri. Înaintea României se află Malta, Spania, Slovenia, Bulgaria, Cipru, Ungaria, Croația, Slovacia, Suedia, Irlanda și Cehia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
digi24.ro
image
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
stirileprotv.ro
image
Anunțul care dă FIORI românilor! Cursul BNR prevestește dezastrul
gandul.ro
image
Siegfried Mureșan, interviu pentru POLITICO: „Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”
mediafax.ro
image
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui Dinamo
fanatik.ro
image
Cât ar fi obținut, de fapt, partidul lui Putin la alegeri? Rezultatul ar fi fost cu 23 de puncte sub cel oficial
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
digi24.ro
image
Mutu a alcătuit primul „11” pentru Suedia - România: „Cei trei care au speriat Vestul”
gsp.ro
image
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
digisport.ro
image
Două zodii vor câștiga mulți bani în perioada următoare, dar viața lor se va schimba radical. Se anunță pierderi pe plan personal
click.ro
image
Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
O nouă fabrică se deschide în România. Gigantul olandez are putea angaja 250 de muncitori
observatornews.ro
image
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
cancan.ro
image
Un economist confirmă Newsweek: pensiile pot crește cu maximum 7%. Ce bani iau pensionarii în plus?
newsweek.ro
image
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
prosport.ro
image
Unde au ajuns banii din dosarul în care apare Călin Georgescu. Traseul celor peste un milion de euro
playtech.ro
image
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”. Video - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
5 cauze pentru care România are energie scumpă, arătate de Petrișor Peiu: „Asta a fost cea mai mare greșeală”
ziare.com
image
Gabriela Ruse, dezgustată de ce s-a întâmplat după victoria cu Lys, de la Seul
digisport.ro
image
Studiu alarmant. Peste 40% din sfaturile medicale oferite de Inteligența Artificială sunt greșite sau periculoase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Wooooow! Casă bătrânească dintr-un cătun, transformată într-o locuință modernă, de vis. E de nerecunoscut acum. Oricine se poate caza aici / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 23 septembrie 2026. O zi care întoarce situația pentru mai multe zodii! Apare un adevăr care nu mai poate fi ignorat
mediaflux.ro
image
Am intrat în baza sportivă din România construită cu sprijinul lui Ion Iliescu: „Specialiștii spun că e a treia din lume”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și munca pe câmp la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Mohamed Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp
click.ro
image
O rudă a actorului Ionuț Antonie a fost găsită. Anunțul făcut după apelul disperat pentru identificarea familiei
click.ro
image
Declarații sfâșietoare despre ultimele clipe ale actorului Arnaud Denis. Actrița Delphine Depardieu i-a fost alături până la capăt
click.ro
Regele Henric al VIII lea foto profimedia 0418196337 jpg
Obiectul intim pe care îl foloseau reginele în dormitor, pentru a se asigura că vor concepe un moștenitor de sex masculin
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un patron din Ploiești a fost lăsat fără 100.000 de euro în 30 de minute. Cum a fost posibil
image
Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp

OK! Magazine

image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu