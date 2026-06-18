Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, audiat la DNA într-un dosar de corupţie

Ciprian Ciucu este așteptat la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru audieri într-un dosar privind emiterea unor aprobări și avize.

Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei şi prim-vicepreședintele PNL, urmează să fie audiat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit informațiilor disponibile, edilul a fost convocat la sediul DNA pentru ora 14.00.

Ancheta este instrumentată de Secția a II-a a Direcției Naționale Anticorupție și face parte dintr-un dosar mai amplu în care procurorii verifică modul în care au fost emise o serie de aprobări și avize.

La acest moment nu au fost comunicate oficial detalii privind obiectul exact al audierii și nici calitatea în care Ciprian Ciucu a fost chemat în fața procurorilor, însă potrivit Mediafax, nu este exclus ca după audieri să urmeze inclusiv punerea sub acuzare.

Convocarea primarului Capitalei la DNA are loc într-un context politic sensibil, Ciprian Ciucu fiind una dintre figurile importante ale Partidului Național Liberal, unde ocupă funcția de prim-vicepreședinte.

Întrebat despre situația lui Ciprian Ciucu și motivele pentru care acesta a fost chemat la DNA, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu are informații cu privire la dosar și nu cunoaște detalii despre ancheta procurorilor.

Până la această oră, DNA și reprezentanții primarului Capitalei nu au oferit explicații suplimentare privind obiectul audierilor.