search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Șeful PNL Vaslui, la DNA după ce l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos la premierul Bolojan: „Nu l-am sunat pe el. Am vorbit la cabinet”

0
0
Publicat:

Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, a fost chemat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos, omul de afaceri reținut pentru cumpărare de influență și șantaj. Acesta a recunoscut că l-a dus pe Bogos la Guvern pentru a fi prezentat premierului Ilie Bolojan, dar a subliniat că întâlnirea a avut un caracter strict politic. 

Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui FOTO: FB
Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui FOTO: FB

„Domnul Bogos este un om de afaceri din județul Vaslui pe care eu l-am cunoscut ca om de afaceri. M-am uitat pe internet și am văzut cifrele de afaceri și am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor. Am vrut să am cu domnul președinte o discuție politică. Să îi prezint o persoană care ar putea fi evaluată mai târziu pentru o candidatură. Am mers cu domnul Bogos la Guvern. Am vorbit la Cabinet și am așteptat să îmi spună când are o fereastră pentru a mă putea primi”, a spus Barbu, la Antena 3. 

Întrebat dacă a discutat direct cu premierul pentru a aranja întâlnirea, Barbu a negat.

„Nu l-am sunat pe el. Am vorbit la cabinet. E complicat să discut cu dumnealui, mai ales că dumnealui obișnuiește să nu vorbească la telefon să nu scrie mesaje și atunci… e greu. Premierul a ascultat, așa procedează dumnealui, își face o părere, mai departe nu am mai discutat pe acest subiect”, a afirmat Mihai Barbu.

El a mai precizat că discuția a durat doar 15 minute și nu a vizat problemele legate de salmonella sau alte aspecte de interes comercial.

„Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act”, a spus Barbu.

În ceea ce privește presupusa mită de 1,5 milioane de euro pentru influențarea schimbării șefului DSVSA Vaslui, Barbu a declarat nu a fost „nicio discuție”.

„În niciun caz cu mine nu a fost vreo discuție vreodată. Eu sunt convins că premierul mă cunoaște foarte bine și știe că asemenea lucruri nu le fac niciodată”, a spus el.

Fănel Bogos este anchetat într-un dosar al DNA care vizează o rețea de trafic de influență formată din politicieni, rezerviști și foști generali din servicii. Complicele său, Mihail Aniței, a fost și el reținut.

Din materialul probator rezultă că Aniței ar fi pretins că deține conexiuni directe cu politicieni, membri ai Guvernului, și ar fi promis sprijin pentru demiterea lui Mihai Ponea de la DSVSA Vaslui și pentru alte favoruri, contra unor sume cuprinse între 200.000 și 500.000 de euro.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a clarificat contextul întâlnirii dintre premier și Bogos.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan. A venit însoțit de domnul Bogos. Motivul invocat – discuții politice, de organizare la nivelul filialei. Discuția a durat 15 minute, nu 4 ore. Nu s-a ieșit din nicio ședință de guvern, nu există ieșirea din ședința de guvern. Eu personal nu știu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore.

După 15 minute, discuția s-a încheiat. Domnul prim-ministru nu are cunoștință de nicio sumă solicitată pentru audiențe și a atras atenția că asta reprezintă o faptă prevăzută de lege. Cu siguranță nu știa că e o persoană cu probleme. Domnul prim-ministru e deschis să discute cu oameni de afaceri care au diverse chestiuni de discutat. Evident nu i-a promis nimic acestui domn. Nu știu ce i s-a cerut premierului, dar vedem că nu s-a întâmplat absolut nimic”, a spus Ioana Ene Dogioiu.

Evenimente

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele cifre ale lunii septembrie
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
observatornews.ro
image
Raspunsul lui Igor Cuciuc, după ce a fost acuzat că 'bocește pentru vizualizări'. Adevărul despre filmarea în care dansează
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Valoarea punctului de referință pentru pensie. Cât este la final de 2025?
playtech.ro
image
Cristi Chivu a făcut ravagii în vestiarul lui Inter! Italienii au dezvăluit totul după 2-1 cu Kairat Almaty în Champions League
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Lucian Mîndruță, mândrul Cavaler de Cornu își plimbă prin Dorobanți costumul Joop. Când pe jos, când cu BMW-ul FOTO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
AmboynaFort1655 jpg
Masacrul de la Amboina, povestea primului masacru din Istoria Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate