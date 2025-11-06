Video Șeful PNL Vaslui, la DNA după ce l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos la premierul Bolojan: „Nu l-am sunat pe el. Am vorbit la cabinet”

Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, a fost chemat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos, omul de afaceri reținut pentru cumpărare de influență și șantaj. Acesta a recunoscut că l-a dus pe Bogos la Guvern pentru a fi prezentat premierului Ilie Bolojan, dar a subliniat că întâlnirea a avut un caracter strict politic.

„Domnul Bogos este un om de afaceri din județul Vaslui pe care eu l-am cunoscut ca om de afaceri. M-am uitat pe internet și am văzut cifrele de afaceri și am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor. Am vrut să am cu domnul președinte o discuție politică. Să îi prezint o persoană care ar putea fi evaluată mai târziu pentru o candidatură. Am mers cu domnul Bogos la Guvern. Am vorbit la Cabinet și am așteptat să îmi spună când are o fereastră pentru a mă putea primi”, a spus Barbu, la Antena 3.

Întrebat dacă a discutat direct cu premierul pentru a aranja întâlnirea, Barbu a negat.

„Nu l-am sunat pe el. Am vorbit la cabinet. E complicat să discut cu dumnealui, mai ales că dumnealui obișnuiește să nu vorbească la telefon să nu scrie mesaje și atunci… e greu. Premierul a ascultat, așa procedează dumnealui, își face o părere, mai departe nu am mai discutat pe acest subiect”, a afirmat Mihai Barbu.

El a mai precizat că discuția a durat doar 15 minute și nu a vizat problemele legate de salmonella sau alte aspecte de interes comercial.

„Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act”, a spus Barbu.

În ceea ce privește presupusa mită de 1,5 milioane de euro pentru influențarea schimbării șefului DSVSA Vaslui, Barbu a declarat nu a fost „nicio discuție”.

„În niciun caz cu mine nu a fost vreo discuție vreodată. Eu sunt convins că premierul mă cunoaște foarte bine și știe că asemenea lucruri nu le fac niciodată”, a spus el.

Fănel Bogos este anchetat într-un dosar al DNA care vizează o rețea de trafic de influență formată din politicieni, rezerviști și foști generali din servicii. Complicele său, Mihail Aniței, a fost și el reținut.

Din materialul probator rezultă că Aniței ar fi pretins că deține conexiuni directe cu politicieni, membri ai Guvernului, și ar fi promis sprijin pentru demiterea lui Mihai Ponea de la DSVSA Vaslui și pentru alte favoruri, contra unor sume cuprinse între 200.000 și 500.000 de euro.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a clarificat contextul întâlnirii dintre premier și Bogos.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan. A venit însoțit de domnul Bogos. Motivul invocat – discuții politice, de organizare la nivelul filialei. Discuția a durat 15 minute, nu 4 ore. Nu s-a ieșit din nicio ședință de guvern, nu există ieșirea din ședința de guvern. Eu personal nu știu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore.

După 15 minute, discuția s-a încheiat. Domnul prim-ministru nu are cunoștință de nicio sumă solicitată pentru audiențe și a atras atenția că asta reprezintă o faptă prevăzută de lege. Cu siguranță nu știa că e o persoană cu probleme. Domnul prim-ministru e deschis să discute cu oameni de afaceri care au diverse chestiuni de discutat. Evident nu i-a promis nimic acestui domn. Nu știu ce i s-a cerut premierului, dar vedem că nu s-a întâmplat absolut nimic”, a spus Ioana Ene Dogioiu.