Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
Noi stenograme DNA din Dosarul „Mită la MApN”. Fănel Bogos: „I-am zis ... bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa”

Publicat:
Ultima actualizare:

Noi stenograme apărute în spațiul public din dosarul milionarului vasluian Fănel Bogoș arată situația extrem de tensionată dintre el și șeful local de la autoritatea sanitar veterinară.

Fănel Bogoș, miliardarul vasluian FOTO: Facebook/Fănel Bogoș
Fănel Bogoș, miliardarul vasluian FOTO: Facebook/Fănel Bogoș

Fănel Bogos, milionarul vasluian arestat în scandalul de proporții ce vizează fapte de cumpărare de influență și șantaj recunoaște într-o discuție interceptată în august că a apelat la 4-5 rețele de „foști securiști” în conflictul său cu șeful local de la autoritatea sanitar veterinară.

O interceptare aflată la dosarul DNA  relevă dialogul dintre el și un martor, în care Bogoș recunoaște că l-a amenințat pe șeful DSVSA Vaslui, dar și faptul că a apelat la rețelele sale de foști ofițeri din servicii, scrie Digi24.

”Martor: Am auzit c-aveți controale pe-acolo, că le-ați zis să mute mașina prin spate! Iar aveți controale?

Fănel Bogos: Dar de un an de zile, de un an de zile mă ... cumătrul ăsta întruna! Când îl prind, i-am zis ... bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te dracului de-aici de .... Că am ajuns... am ... lucrez cu 4-5 canale de... tot felul de... securiști, de tot felul de ... casă de avocatură, securiști și alta și...”

Rețelele de influență invocate chiar de afacerist funcționau pe două paliere, conform datelor din dosar.

Astfel, pentru a obține înlocuirea șefului DSV Vaslui Mihai Ponea, omul de afaceri Fănel Bogos a apelat la două tipuri de relații: în plan politic, a cerut ajutorul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui, care i-a obținut o audiență la premierul Ilie Bolojan, care coordonează activitatea ANSVSA la nivel național.

 Pe de altă parte, Bogos a apelat la rețeaua rezerviștilor, foști ofițeri din SIE, SRI și foști magistrați militari, care au susținut că îl pot îndepărta pe Ponea.

Aceștia s-ar fi folosit de mai multe metode: șantaj și amenințări, dar și prin oferirea de avantaje șefului DSV Vaslui.

Anchetatorii atrag atenția, în documentele trimise în instanță, că omul de afaceri încerca să obțină protecție pentru nereguli care puneau în pericol sănătatea publică. „Analiza sistemelor relaționale formate din oameni politici, foste cadre militare din cadrul SIE și SRI, jurnaliști, foști magistrați și persoane cu o mare influență în mediul politic și administrativ, relevă conturarea unui sistem ocult de influență și protecție, configurat în jurul societății administrate de Bogos Fănel, având ca finalitate legitimarea și perpetuarea unor activități cu caracter ilegal, activități care sunt de natură a pune în pericol sănătatea publică”, potrivit procurorilor.

Omul de afaceri Fănel Bogos, din Vaslui, a fost arestat într-un dosar ce vizează presupuse fapte de cumpărare de influență și șantaj, în legătură cu scandalul privind schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

 Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție în care este anchetat - Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein - au fost puşi sub control judiciar.

Fănel Bogos este implicat într-un scandal de proporții după ce Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a identificat mai multe nereguli la ferma sa de păsări, inclusiv un focar de Salmonella în 2024.

Nemulțumit de deciziile instituției, care a refuzat aprobarea unui dosar de despăgubire de 13 milioane de lei și a cerut supravegherea strictă a fermei, Bogos ar fi pus la cale o rețea de influență complexă pentru demiterea directorului DSVSA.

Surse judiciare susțin că afaceristul a cheltuit 1,5 milioane de euro pentru a contacta politicieni, foști membri SIE și SRI, dar și foști magistrați, toți promițându-i sprijin pentru înlăturarea directorului instituției. A obținut și o întrevedere cu premierul Bolojan, fără a avea rezultatul urmărit.

