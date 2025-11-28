Omul de afaceri Fănel Bogos rămâne în arest încă 30 de zile

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, investigat pentru cumpărare de influență, va sta după gratii încă 30 de zile. Tribunalul Vaslui a dispus, vineri, menținerea arestului preventiv atât pentru Bogos, cât și pentru alți trei inculpați implicați în același dosar, acuzați că l-ar fi ajutat în tentativa de a schimba conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Hotărârea poate fi contestată.

Potrivit procurorilor DNA, cei patru sunt cercetați pentru o serie de infracțiuni, între care cumpărare și trafic de influență, șantaj și dare de mită. Bogos se află în arest din 6 noiembrie și a cerut de două ori înlocuirea măsurii preventive, invocând riscuri pentru afacerile sale și pentru cele aproximativ 1.000 de persoane angajate în firmele pe care le controlează. Instanța a respins însă solicitările, considerând că argumentele nu justifică eliberarea.

Judecătorii au stabilit ca arestul preventiv să fie prelungit până pe 4 ianuarie.

Cum a ajuns Bogos în biroul premierului

Anchetatorii susțin că Bogos ar fi apelat la persoane cu influență în mediul politic și administrativ pentru a obține schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane favorabile intereselor sale. Printre întâlnirile pe care acesta le-a avut se numără și una cu prim-ministrul Ilie Bolojan, întâlnire facilitată de liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, care se află la rândul său sub control judiciar.

Premierul a declarat pentru Digi24 că discuția cu Bogos a fost scurtă, de aproximativ 15 minute, și că „nu s-a întâmplat absolut nimic” în cadrul acesteia.

DNA mai arată că Bogos ar fi fost sprijinit în demersurile sale de foști generali și ofițeri ai serviciilor de informații. Printre numele indicate în anchetă se numără Nicolae Iana, general SIE în rezervă, fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști ai SRI.

Alături de aceștia apar în dosar Laura Iusein, femeie de afaceri din Brăila, Cristea Rareș, un apropiat al acesteia, și Mihail Aniței, care pretindea că ar avea calitatea de „om din servicii”. DNA susține că Bogos le-ar fi plătit acestora peste 500.000 de euro prin contracte de consultanță, pentru a interveni pe lângă conducerea ANSVSA cu scopul de a obține schimbări favorabile firmei sale.

Aniței se prezenta drept membru al unei structuri secrete din Ministerul Justiției și îi promitea lui Bogos că poate influența înalți funcționari și politicieni, asigurându-l că va reuși să determine înlocuirea șefului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.