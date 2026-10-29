Liderul AUR, George Simion, le cere susținătorilor săi și celor ai lui Călin Georgescu să nu renunțe și să nu se lase influențați de ceea ce el numește „propaganda sistemului”. Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Simion anunță că este pregătit să organizeze un protest, dacă susținătorii săi se vor mobiliza.

„Da, nu ne dezicem de Călin Georgescu. Da, facem un mare protest dacă vă implicați și voi și veniți. Da, vom reuși!”, a transmis liderul AUR.

În filmarea care durează aproximativ 12 minute, George Simion susține că formațiunea sa ar fi fost vizată de acțiuni de intimidare după ce a refuzat să voteze în Parlament Guvernul Veștea. El leagă de această decizie inclusiv situația juridică a lui Călin Georgescu.

Simion acuză presupuse planuri împotriva AUR

Liderul AUR afirmă că, în ultimele luni, împotriva partidului ar fi fost puse la cale acțiuni de manipulare și că ar exista încercări de a deschide dosare unor membri ai formațiunii. Simion susține, de asemenea, că s-ar urmări arestarea sa.

„Vă cer să fim uniți, să nu ne lăsăm păcăliți de propaganda sistemului”, a declarat acesta.

Simion a afirmat că refuzul AUR de a susține Guvernul Veștea a declanșat reacțiile împotriva formațiunii. El a susținut că partidul nu poate fi controlat și că decizia de a nu vota Guvernul a fost luată în ciuda unor presupuse amenințări.

„În ultimele luni, de când noi am refuzat să votăm guvernul Veștea, au început asupra AUR fel de fel de manipulări, planuri bine conspirate de sistem. Mersul domnului Georgescu în târguri, piețe i-a enervat și mai mult și și-au pus în aplicare planul. Totul a început de când noi am refuzat să fim partea sistemului și am refuzat să votăm guvernul Veștea, în ciuda tuturor amenințărilor. Ei au crezut – o parte dintre ei – că ne-a forțat Călin Georgescu și de aceea a urmat ceea ce a urmat. Unii au spus că ne pot controla, că vom vota, și s-a dovedit că noi nu suntem șantajabili și că noi nu trădăm…”, a spus Simion.

Simion anunță proteste după prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu

Președintele AUR a anunțat miercuri seară că formațiunea va organiza proteste de stradă după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu cu încă 30 de zile. Liderul AUR a criticat măsura și a cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion, miercuri seară, într-un mesaj publicat pe Facebook.