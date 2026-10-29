Cristela Georgescu, acuzații după decizia de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu: „Abuzuri în avalanșă, tortură psihologică”

Cristela Georgescu a reacționat public după decizia instanței de a prelungi cu încă 30 de zile măsura arestului pentru Călin Georgescu, în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Soția fostului candidat la prezidențiale a criticat modul în care informațiile din dosar ajung în spațiul public și a acuzat existența unor „abuzuri în avalanșă, încălcări ale drepturilor fundamentale și tortură psihologică” împotriva familiei sale.

Cristela Georgescu spune că familia sa este supusă unei „terori psihologice” Foto: Mediafax

„Deținutul politic Călin Georgescu rămâne în arest încă 30 de zile. Într-un stat de drept, așa cum se pretinde a fi România, apărarea nu ar trebui să afle din presă ceea ce are dreptul să cunoască pe cale oficială. Dreptul publicului la informare nu trebuie exercitat în detrimentul drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate într-un proces”, a scris Cristela Georgescu într-un mesaj publicat miercuri seară pe pagina de Facebook a soțului său.

Soția fostului candidat la prezidențiale susține că apărarea află informații despre dosar din presă înainte de a le primi pe căi oficiale și consideră că acest lucru afectează drepturile fundamentale ale persoanelor implicate.

„Ca de fiecare dată în situațiile juridice care îl privesc pe Călin Georgescu, după noiembrie 2024, presa pare să afle înaintea celor direct implicați. Nu este prima dată când elemente confidențiale din dosare, date personale, declarații ale martorilor sau informații privind decizii ale instanțelor ajung în presă înainte de a fi comunicate apărării. Modul în care aceste informații ajung în spațiul public ridică întrebări serioase privind respectarea confidențialității, a procedurilor legale și a dreptului la apărare”, se arată în aceeași postare.

În cazul lui Călin Georgescu, diferențele de tratament sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât au apărut doar odată cu alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. Respectarea drepturilor fundamentale nu poate fi selectivă. Justiția corectă și independentă oferă aceleași garanții fiecărui român, indiferent de numele său sau de contextul politic”, continuă soția fostului candidat la prezidențiale.

Cristela Georgescu denunță „tortura psihologică exercitată asupra unei familii cu copii minori”

Soția fostului candidat la prezidențiale susține că familia sa este victima unor abuzuri și anunță că va continua să prezinte cazul pe plan internațional.

„Voi continua să fac cunoscute internațional aceste abuzuri în avalanșă și încălcări ale drepturilor fundamentale, inclusiv tortura psihologică exercitată asupra unei familii cu copii minori, supravegheată video în propria locuință în mod tortionar și abuziv . Și acestea toate doar pentru că un om a îndrăznit ca, împreună cu cei care l-au votat, să câștige cinstit. În România, dragostea de țară se răsplătește cu gratii și persecuție politică”.

Nicio procedură judiciară nu are dreptul să transforme dreptul la viață privată a unei familii, cu atât mai puțin a unor copii minori, într-o sursă permanentă de teamă și teroare psihologică”, încheie Cristela Georgescu.

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Amintim că, miercuri seară, Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii cu încă 30 de zile pentru Călin Georgescu, în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Hotărârea vine după ce Tribunalul București respinsese solicitarea procurorilor DIICOT de prelungire a arestării și dispusese înlocuirea măsurii cu controlul judiciar. Procurorii au contestat decizia, iar instanța superioară a soluționat contestația înainte de expirarea mandatului de arestare preventivă. Prejudiciul reclamat în dosar este estimat la 1,1 milioane de euro.

Președintele AUR, George Simion, a anunțat miercuri seară, după anunțarea deciziei, că formațiunea sa va organiza proteste de stradă.