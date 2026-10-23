Cristela Georgescu, reacție pe Facebook după decizia instanței de a-l menține pe soțul ei în arest. „Rabdă, suflete, ca să nu-L faci de râs pe Hristos!”

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a avut o reacție pe Facebook după ce soțul său a aflat că va rămâne la Arestul Central, în urma deciziei Curții de Apel București.

Cristela Georgescu Foto: Mediafax

Cristela a postat un mesaj pe Facebook vineri, după ce judecătorii CAB au decis că Georgescu trebuie să rămână în spatele gratiilor.

Soția fostului candidat la prezidențiale nu a ratat ocazia pentru a face o trimitere la Dumnezeu, chiar dacă soțul său nu a explicat niciodată de ce în urmă cu câțiva ani se referea în termeni peiorativi la adresa Bisericii.

Cristela Georgescu a început postarea cu un citat din unul dintre miile de români care au fost schingiuți în închisorile comuniste de către torționari, părintele Adrian Făgețeanu. Ea a făcut și o paralelă între vremea tipică pentru sfârșitul lunii octombrie și faptul că judecătorii au decis să-l păstreze după gratii pe Georgescu, spunând:

„Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața…”.

Cristela Georgescu a scris pe pagina sa de Facebook:

„Rabdă, suflete, ca să nu-L faci de râs pe Hristos!” Părintele Adrian Făgețeanu, mărturisitor în temnițele comuniste (12 penitenciare în doi ani): Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața… Mare milă și mângâiere să aflați fiecare de la Bunul Dumnezeu, atunci când veți avea cea mai mare nevoie, pentru toată dragostea și jertfa voastră, familia mea mare! Rămânem împreună, neclintiți în rugăciune, nădejde, curaj și Adevăr. Până la capăt. Știu că este greu, dar trebuie să rezistăm. Acesta este examenul credinței noastre. Dumnezeu are ultimul cuvânt”.

Ce spunea Georgescu despre Biserică în 2018

Într-un interviu la TVR cu realizatoarea Monica Ghiurco, în 2018, Călin Georgescu a spus că „poporul român nu are puterea de a discerne binele de rău.

Nu înțelege puterea gândului, cât de uriașă e. Dacă gândim poziția de victimă, atunci victimă suntem.

Și au avut grijă toți ceilalți, că a fost educația, biserica, politica, care te-au făcut mic, neînsemnat. Cum a spus Isus Hristos: Eu sunt calea, adevărul și viața. Dar asta nu înseamnă, cum e tradus de Biserică, domne faci ce spunem noi și el. El a spus-o din experiență, ajunsese la un prag de spiritualitate uriașă.

Religiile dezbină, spiritualitatea unește. Asta nu înțelege poporul român”, spunea Călin Georgescu, scrie Digi24.