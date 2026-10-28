 George Simion anunță proteste după prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu: „În următoarele zile noi vom fi în stradă” | adevarul.ro
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George Simion anunță proteste după prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu: „În următoarele zile noi vom fi în stradă”

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Președintele AUR, George Simion, a anunțat miercuri seară că formațiunea va organiza proteste de stradă după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu cu încă 30 de zile. Liderul AUR a criticat măsura și a cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Președintele AUR, George Simion
Președintele AUR, George Simion Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion, miercuri seară, într-un mesaj publicat pe Facebook.

În ultima perioadă, liderul AUR a solicitat în repetate rânduri eliberarea lui Călin Georgescu, atât prin declarații publice, cât și de la tribuna Parlamentului.

Înaintea votului de învestitură pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, George Simion a afirmat că membrii formațiunii nu renunță la principiile și convingerile lor politice și nici la susținerea acordată fostului candidat la Președinție.

În ziua învestirii noului Executiv, liderul AUR a transmis același mesaj în Parlament: „O zic clar și tare, de la tribuna acestui Parlament, libertate pentru Călin Georgescu”.

Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive pentru Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, pentru o perioadă de 30 de zile, în intervalul 29 octombrie – 27 noiembrie 2026, inclusiv.

Instanța a respins ca nefondată contestația formulată de inculpați, iar hotărârea este definitivă.

Călin Georgescu este cercetat în dosarul de înșelăciune în care prejudiciul este estimat la 1,1 milioane de euro.

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