CJ Ilfov confirmă ancheta Parchetului European privind proiectul PNRR de la Spitalul Județean: „Am pus la dispoziție toate documentele”

Consiliul Județean Ilfov a confirmat că a pus la dispoziția Parchetului European (EPPO) toate documentele solicitate în cadrul anchetei privind achizițiile publice aferente unui proiect finanțat prin PNRR pentru prevenirea infecțiilor în Spitalul Județean.

„Dacă ancheta va stabili că unii funcționari și-au încălcat atribuțiile în derularea acestei achiziții, aceștia vor suporta rigorile legii. Respectarea legii și transparența în folosirea fondurilor europene sunt condiții de bază ale activității noastre”, a transmis CJ Ilfov.

Instituția precizează că va continua să coopereze cu procurorii europeni.

„Ne arătăm toată deschiderea și disponibilitatea pentru a sprijini în continuare activitatea Parchetului European în acest caz”, se arată în mesajul CJ Ilfov.

Suspiciuni privind o fraudă de aproximativ 4 milioane de euro

Reacția Consiliului Județean vine după ce Parchetul European a anunțat că procurorii au efectuat marți șapte percheziții într-un dosar privind suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu, în legătură cu un proiect finanțat prin PNRR, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro.

Perchezițiile au vizat un spital și un consiliu județean din regiunea Muntenia, precum și sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor suspecți. Anchetatorii au urmărit ridicarea de probe fizice și electronice.

Proiectul investigat prevedea achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții asociate actului medical.

Aproape 70 de oferte de preț ar fi neautentice

Potrivit EPPO, există suspiciuni că bugetul proiectului ar fi fost majorat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor medicale.

„Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor. Mai exact, s-a stabilit că un număr semnificativ de oferte de preț – aproape 70 – utilizate pentru fundamentarea bugetului proiectului nu sunt autentice”, a transmis Parchetul European.

Dosarul a fost sesizat inițial de Direcția Națională Anticorupție (DNA), iar ulterior Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis un raport privind suspiciunile de fraudă și a acordat sprijin operațional în cadrul investigației.

La percheziții au participat și structura de sprijin a EPPO din România, Direcția de Operațiuni Speciale a Poliției Române, servicii de investigare a criminalității economice și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.

Parchetul European precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.