 CJ Ilfov confirmă ancheta Parchetului European privind proiectul PNRR de la Spitalul Județean: „Am pus la dispoziție toate documentele” | adevarul.ro
search
Miercuri, 22 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CJ Ilfov confirmă ancheta Parchetului European privind proiectul PNRR de la Spitalul Județean: „Am pus la dispoziție toate documentele”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Consiliul Județean Ilfov a confirmat că a pus la dispoziția Parchetului European (EPPO) toate documentele solicitate în cadrul anchetei privind achizițiile publice aferente unui proiect finanțat prin PNRR pentru prevenirea infecțiilor în Spitalul Județean.

CJ Ilfov anunță că a transmis Parchetului European documentele solicitate. FOTO: Facebook
CJ Ilfov anunță că a transmis Parchetului European documentele solicitate. FOTO: Facebook

Dacă ancheta va stabili că unii funcționari și-au încălcat atribuțiile în derularea acestei achiziții, aceștia vor suporta rigorile legii. Respectarea legii și transparența în folosirea fondurilor europene sunt condiții de bază ale activității noastre”, a transmis CJ Ilfov.

Instituția precizează că va continua să coopereze cu procurorii europeni.

Ne arătăm toată deschiderea și disponibilitatea pentru a sprijini în continuare activitatea Parchetului European în acest caz”, se arată în mesajul CJ Ilfov.

Suspiciuni privind o fraudă de aproximativ 4 milioane de euro

Reacția Consiliului Județean vine după ce Parchetul European a anunțat că procurorii au efectuat marți șapte percheziții într-un dosar privind suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu, în legătură cu un proiect finanțat prin PNRR, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro.

Perchezițiile au vizat un spital și un consiliu județean din regiunea Muntenia, precum și sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor suspecți. Anchetatorii au urmărit ridicarea de probe fizice și electronice.

Proiectul investigat prevedea achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții asociate actului medical.

Aproape 70 de oferte de preț ar fi neautentice

Potrivit EPPO, există suspiciuni că bugetul proiectului ar fi fost majorat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor medicale.

Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor. Mai exact, s-a stabilit că un număr semnificativ de oferte de preț – aproape 70 – utilizate pentru fundamentarea bugetului proiectului nu sunt autentice”, a transmis Parchetul European.

Dosarul a fost sesizat inițial de Direcția Națională Anticorupție (DNA), iar ulterior Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis un raport privind suspiciunile de fraudă și a acordat sprijin operațional în cadrul investigației.

La percheziții au participat și structura de sprijin a EPPO din România, Direcția de Operațiuni Speciale a Poliției Române, servicii de investigare a criminalității economice și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.

Parchetul European precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Volodimir Zelenski l-a demis pe comandantul-șef al Armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski. Cine îi ia locul
digi24.ro
image
Un cuplu din SUA a descoperit o „comoară” ascunsă la un an după ce a cumpărat un teren de 16 hectare. „Vă puteți imagina?”
stirileprotv.ro
image
SURSE: Procurorii europeni, conduși de Codruța Kovesi, au descins la liderul dizident PNL, Hubert Thuma
gandul.ro
image
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
mediafax.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali și FCSB! Jucătorul așteptat la echipă a semnat cu un alt club
fanatik.ro
image
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
libertatea.ro
image
Trump anunță noua țintă de pe teritoriul Iranului: Muntele Târnăcopului, care adăpostește un complex nuclear. „Vom ataca foarte curând”
digi24.ro
image
Adelina Chivu în imagini pe care Cristi Chivu nu le-a văzut niciodată: „Nu ajungeam acasă mai devreme de 1:00 noaptea”
gsp.ro
image
”Să fie fericit că nu am fost eu”. Ibrahimovic l-a făcut ”praf” în direct, apoi și-a anunțat retragerea: ”Prima și ultima dată”
digisport.ro
image
Țara europeană care a introdus un ghid special pentru turiști care se întâlnesc cu un lup. Ce recomandă autoritățile
click.ro
image
Orașul din România care a deschis primul centru mare din țară unde locuitorii pot duce singuri aproape orice tip de deșeuri, gratuit
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Facultatea la care se bat 21 de studenţi pe un loc. Număr record de candidaţi
observatornews.ro
image
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
cancan.ro
image
900 lei pensie după 19 ani munciți plus 15 ani „pe caz de boală”. De ce pensionarul a primit atât de puțin?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
Insula din România la care ajungi în mijlocul unei stațiuni celebre. Ascunde o comoară istorică
playtech.ro
image
Un jurnalist sportiv a fost ucis cu sânge rece! Trupul său carbonizat a fost găsit pe un câmp
fanatik.ro
image
Cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. O masă costă aproximativ 10 euro
ziare.com
image
Unicul! El este singurul fotbalist argentinian care a refuzat ”imaginile rușinii” de la finala Cupei Mondiale
digisport.ro
image
O nouă meserie a fost recunoscută în România. Cum poți deveni pilot de drone
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EDU.RO REPARTIZARE LICEE BUCUREŞTI 2026. Emoţii mari, cu ce medii s-a intrat în marile licee din Capitală
romaniatv.net
image
Putin vizează direct România. ”Scamatoria” cu drone pe care vrea să o folosească Rusia
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Detalii tulburătoare despre moartea fostei ministre Ann Widdecombe. A fost lovită în cap de 21 de ori cu un ciocan
click.ro
image
Irina Margareta Nistor a dat verdictul. Ce spune despre filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan: „Are câteva scene care ar fi putut lipsi”
click.ro
image
Mirela Vaida, mesaj tranșant după valul de critici primite recent: „Da, sunt isterică! Eu așa sunt și îmi asum”
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Ulise arând țărmul mării”, de Heywood Hardy (© New York Public Library)
Plaja nu a fost mereu o destinație de vacanță. Pentru grecii din Antichitate era un loc înspăimântător
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
S-a încins rău asfaltul! Sfaturile lui Mihai Albu, pe caniculă: „Exclus să ieșiți așa în oraș”
image
Detalii tulburătoare despre moartea fostei ministre Ann Widdecombe. A fost lovită în cap de 21 de ori cu un ciocan

OK! Magazine

image
Apariția Prințesei Charlene la Gala Crucii Roșii arată de ce nu a fost acceptată niciodată de clanul "rival" Casiraghi

Click! Pentru femei

image
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift

Click! Sănătate

image
O vitamină susține sănătatea creierului la persoanele în vârstă