Percheziții ale Parchetului European la locuința prefectului de Timiș, într-un dosar privind fonduri europene

Procurorii Parchetului European (EPPO) au efectuat vineri percheziții la locuința prefectului de Timiș, Cornelia Elena Micicoi, în cadrul unei anchete privind presupuse fraude cu fonduri europene.

Potrivit publicației Opinia Timișoarei, ancheta vizează un proiect care ar fi avut ca obiect organizarea unor cursuri de formare profesională pentru persoane defavorizate. Prejudiciul estimat în dosar s-ar ridica la câteva sute de mii de euro.

În total, procurorii au efectuat 11 percheziții în județul Timiș. Conform informațiilor publicate de Opinia Timișoarei, cercetările vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene.

Potrivit publicației locale, procurorii au descins atât la locuința prefectului, cât și la sediul unei firme pe care aceasta a condus-o înainte de a prelua funcția publică. Anchetatorii au verificat, de asemenea, autoturisme folosite de Cornelia Elena Micicoi.

Prefectul a declarat că proiectul vizat de anchetă a fost derulat de o asociație pe care a fondat-o și pe care a condus-o o perioadă.

„Este un proiect pe care asociația pe care am fondat-o l-a derulat prin GAL-ul Freidorf. Nu știu mai multe să vă spun. N-am fost manager de proiect”, a declarat Cornelia Elena Micicoi pentru Opinia Timișoarei.

Întrebată dacă i-au fost aduse acuzații în dosar, aceasta a răspuns că, în ceea ce o privește, nu au fost formulate astfel de acuzații și că nu i-au fost solicitate documente personale.

„La adresa mea, sigur nu. Eu sunt la dispoziție și mi se pare normal să fiu la dispoziția autorităților”, a afirmat prefectul.

Cornelia Elena Micicoi ocupă funcția de prefect al județului Timiș din octombrie 2025.