Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
Controale după ce au dispărut ouăle din unele magazine. „Fermierii s-au îndreptat către magazine din extern”

Publicat:

Autoritățile au declanșat mai multe controale, după ce au dispărut ouăle din unele magazine sau se găsesc în cantități mici. Potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, avem producție suficientă.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Pe de altă parte, scrie ProTV, Consiliul Concurenței încearcă să împiedice o creștere artificială de prețuri.

Potrivit oficialilor din agricultură, la mijloc este vorba despre o neînțelegere între anumiți retaileri și câțiva producători. Comercianții în cauză ar fi renunțat la anumite contracte și, în decurs de câteva luni, ar fi ajuns în situația în care să nu mai aibă cantitatea necesară de ouă astfel încât să acopere cererea.

S-a întâmplat în cele două magazine de retail unde au delistat producători de ouă, fermieri, români. Bineînțeles, fermierii s-au îndreptat către magazine din extern, către Uniunea Europeană. Și bineînțeles că în momentul de față, în cele două magazine se vede o lipsă de ouă la raft. Dar nu putem considera că România are în acest moment o penurie de ouă”, a declarat Barbu.

Reprezentanții marilor rețele comerciale afirmă că unii fermieri au fost atrași de prețuri mai bune oferite de procesatori și magazine din afara țării. 

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, contrazice ideea de criză și spune că e este posibil să existe „practici comerciale neloiale”. 

„Criză de ouă în România n-o să fie niciodată, pentru că în ultimii 2 ani, prin investițiile pe care le-am realizat, România are un grad de autosuficiență de 120%. Practic, anul trecut am produs 5,4 miliarde de ouă în România și anul acesta cred că va fi un recurs și vom depăși această cifră. Stăm foarte bine, şi pentru intern, şi pentru extern”, a spus Florin Barbu, într-o intervenție la Antena 3.

Ministrul susține că două magazine de retail se confruntă cu această criză.

„De ce? Pentru că este o relație comercială și de aceea cred că s-a creat o problemă și aici trebuie să intervină inclusiv colegul meu de la Ministerul Economiei, care gestionează partea de comerț, dar și Consiliul Concurenței, care ar trebui să verifice de ce producătorii români nu au loc pe raftul de retail din România și sunt nevoiți să se ducă spre magazine din extern. Noi producem cu mult peste necesarul de consum. (...) Avem grad de autosuficiență de 120% iar eu vă spun, și mă bucură, faptul că producătorii români merg și către export. Posibil să fie anumite practici comerciale neloiale și de aceea Consiliu Concurenței are atribuțiile necesare de a intra în aceste relații comerciale între producătorii români și magazinele de retail”, a precizat ministrul.

