Parlamentari, un afacerist și un jurnalist, căutați la avere abuziv de ANAF. Directorul care a dispus totul, destituit

Directorul general adjunct al ANAF, Florin Ninu, și-a pierdut funcția după ce a dispus verificarea situațiilor financiare a doi șefi de partide din județul Gorj, a unui om de afaceri, a unei jurnalistă și a unei avocate.

Cu privire la informațiile obținute în acest mod „există suspiciunea că ar fi fost utilizate în afara atribuțiilor de serviciu“, potrivit un raport întocmit de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor, care a apărut acum în spațiul public.

„Solicitarea Directorului General Adjunct cu privire la interogarea bazelor de date referitoare la anumite persoane fizice / juridice (Miruță R.D. PFA, Miruță Radu Dinel (n.r. - deputat și președintele USR Gorj), Cabinet avocat Cîmpeanu Ana Claudiu, WEBFOX SRL, Weber Gh. Mihai (n.r.- deputat și președintele PSD Gorj), Stoica Ana Maria (n.r.-jurnalist), Fugaru Ion (n.r.- om de afaceri), fără a fi valorificate în cadrul unor acțiuni de control, față de care există suspiciunea că ar fi fost utilizate în afara atribuțiilor de serviciu“, se arată în raportul Corpului de Control.

Omul de afaceri Ion Fugaru susține că el este cel care a depus o plângere la Ministerul de Finanțe, în urma unui control pe care îl consideră abuziv, dar a făcut, de asemenea, și o plângere penală.

„Răspunde pentru faptele lui“

Deputatul Mihai Weber a declarat: „Eu nu am niciun fel de problemă și nici nu vreau să răspund la ce drăcovenii a făcut. Acea agenție este controlată de PNL. Am văzut și eu din presă și nu știam că sunt verificat. Nici nu mă interesează care a fost scopul. Eu nu am avut vreodată vreo interacțiune cu acest domn. Eu nu știu care a fost scopul și intenția acestor verificări sau cine l-a pus să facă acest lucru, dar răspunde pentru faptele lui“.

Deputatul Radu Miruță este de părare că prin această acțiune s-a urmărit șantajarea sa: „Directorul General Adjunct de la Antifraudă, a accesat ilegal și abuziv baze de date ale instituției pe care o conducea pentru a căuta despre mine informații cu care «cineva» probabil să mă șantajeze politic. Fără a fi fost vreun indiciu de risc, sau vreo acțiune de control. Asta rezultă din raportul corpului de control al ministrului de Finanțe. Să ajungi să folosești instituții ale statului în astfel de scopuri este cel puțin îngrijorător. Azi sunt eu și s-au lămurit ca nu mă pot agăța, mâine poate fi altcineva, poimâine pot inventa povești, chiar dacă fapte nu există“, a declarat politicianul.