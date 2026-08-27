 Consilierul lui Nicușor Dan: „Rusia ne percepe ca adversari. NATO e gata de orice” | adevarul.ro
search
Joi, 27 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Consilierul lui Nicușor Dan: „Rusia ne percepe ca adversari. NATO e gata de orice”

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În timp ce speculațiile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO continuă să alimenteze dezbaterile internaționale, administrația prezidențială de la București transmite că nu există semnale privind un atac iminent și dă asigurări Alianța Nord-Atlantică este pregătită să răspundă oricărei provocări.

Baza Mihail Kogălniceanu
Baza Mihail Kogălniceanu Foto: Călin Gavrilaș

Într-un interviu acordat TVR Info, consilierul de stat pentru afaceri externe Vlad Ionescu a declarat că România nu deține informații care să indice un atac iminent al Federației Ruse asupra unui stat membru NATO, însă Moscova continuă să reprezinte o amenințare printr-o gamă largă de acțiuni hibride.

Potrivit oficialului, Rusia încearcă să compenseze diferența de forță față de Occident prin metode care evită confruntarea militară directă. Acestea includ campanii de dezinformare, sabotaje, atacuri asupra infrastructurii critice și alte operațiuni menite să slăbească solidaritatea occidentală.

Vlad Ionescu a afirmat că obiectivul Kremlinului este erodarea încrederii populației în instituțiile statului și în Alianța Nord-Atlantică, prin acțiuni desfășurate sub pragul care ar declanșa mecanismele de apărare colectivă ale NATO.

Consilierul prezidențial a amintit că astfel de activități au fost observate deja în mai multe state europene, inclusiv prin acte de sabotaj, explozii la unități din industria de apărare și alte incidente atribuite influenței ruse.

„Deci, Rusia are acest tip de provocări pe care le utilizează ca parte a pachetului general de instrumente pe care le folosește la adresa unui adversar militar. Ei ne percep ca adversari, nu noi pe ei, la un adversar mult mai puternic”

Vlad Ionescu a subliniat că arsenalul de metode utilizate de Moscova este unul divers, însă consideră că Rusia nu dispune de capacitatea și nici de interesul de a lansa în prezent o acțiune militară directă împotriva unui stat NATO.

„NATO este pregătit să facă față oricărei provocări la adresa sa”

Referindu-se la capacitatea de reacție a Alianței, Vlad Ionescu a precizat că planurile de apărare ale Alianței Nord-Atlantice au fost actualizate și că NATO este pregătit să răspundă oricărei provocări.

„NATO este pregătit să facă față, în mod generic, bineînțeles, oricărei provocări la adresa sa. NATO e gata de orice”, a explicat consilierul prezidențial.

Vizita șefului CIA la Moscova alimentează speculațiile privind intențiile Rusiei

Vizita neanunțată a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova a stârnit numeroase speculații în Occident, pe fondul temerilor că Rusia ar putea adopta o atitudine tot mai agresivă față de NATO. Deși președintele Donald Trump a descris deplasarea drept una de „semi-rutină”, analiștii consideră că astfel de misiuni sunt rare și au loc, de regulă, în momente de tensiune majoră.

Potrivit unei analize publicate de The Atlantic, una dintre explicațiile plauzibile este că administrația americană a dorit să transmită un avertisment direct Kremlinului împotriva unei eventuale escaladări a conflictului.

Vizita lui Ratcliffe la Moscova are loc într-o perioadă dificilă pentru Rusia pe frontul din Ucraina. În ciuda continuării ofensivei, armata rusă înregistrează pierderi importante, în timp ce Ucraina reușește să lovească ținte militare și infrastructură energetică aflate în interiorul teritoriului rus cu ajutorul dronelor.

În același timp, comunitatea americană de informații este îngrijorată de posibilitatea ca Moscova să testeze unitatea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unui stat aliat. Scenariul este văzut ca o încercare de a verifica disponibilitatea Occidentului de a aplica principiul apărării colective.

Analiza mai arată că, în ultimele săptămâni, în mai multe state europene au fost raportate incendii, explozii și incidente de sabotaj asupra unor obiective sensibile. Deși responsabilitatea Moscovei nu a fost demonstrată în toate cazurile, aceste episoade se înscriu într-un model de acțiuni atribuite frecvent Rusiei.

De altfel, Rusia lansează noi amenințări la adresa Europei, prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Oficialul de la Moscova susține că orice „contingente străine” desfășurate în Ucraina și care, în opinia Rusiei, ar împiedica eforturile pentru obținerea unei păci durabile vor deveni „ținte militare legitime”.

Potrivit aceleiași analize, Washingtonul are interesul să descurajeze orice aventură militară care ar putea genera o criză majoră în Europa. În acest context, deplasarea lui Ratcliffe la Moscova ar putea fi interpretată drept un mesaj clar transmis Kremlinului că un atac asupra teritoriului NATO ar atrage reacția Statelor Unite.

Înainte de a ajunge la Moscova, directorul CIA a făcut o escală în Letonia, gest interpretat de oficiali baltici ca un semnal de susținere pentru securitatea flancului estic al Alianței.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Italia: Momentul în care un elicopter agață cablurile unei telecabine și explodează în aer
digi24.ro
image
Un bărbat a construit o insulă din 150.000 de sticle de plastic și a pierdut-o. Avea casă cu trei etaje și energie solară
stirileprotv.ro
image
Moment inedit. Trimisul special al lui Donald Trump, Paolo Zampolli, aflat în România, l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe de presă. Culmea, președintele i-a răspuns. Ce au discutat cei doi
gandul.ro
image
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
mediafax.ro
image
Cutremur marca Gigi Becali! Florin Tănase, decis să plece de la FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
Alpinistul român Horia Colibășanu explică riscurile pentru expedițiile în Himalaya și spune ce îi atrage cel mai mult pe turiști în Nepal și Tibet, în zonele distruse de tragedie
libertatea.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
digisport.ro
image
Eclipsa de Lună în Pești din 28 august scoate la iveală secrete bine păstrate și schimbă destine
click.ro
image
Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Salarii de 9.000 € pe lună, dar localnicii nu vor acest job. Țara care caută muncitori pe șantier
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00
cancan.ro
image
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Ce este dispozitivul care clipește sub volanul unor mașini. Descoperirea unui șofer din străinătate a devenit virală: „Pare un tracker”
playtech.ro
image
Mitică Dragomir, profeţia uluitoare despre Lucian Pahonţu, care s-a adeverit. „Oracolul din Bălceşti” a anunţat de luna trecută ce va păţi şeful SPP. Video
fanatik.ro
image
Problemele găsite de CNAIR la autostrăzile aflate în lucru, în ultimul an: „Disensiuni și neconformități”
ziare.com
image
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Căldura și apa caldă, mai scumpe în București din această iarnă. VA FI TEROARE: cât va fi suma de plată la întreţinere
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Armata Română cheamă românii la unitățile militare
mediaflux.ro
image
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat”
click.ro
image
Eclipsa de Lună în Pești din 28 august scoate la iveală secrete bine păstrate și schimbă destine
click.ro
image
Ce proprietăți au Cabral și Andreea Ibacka. Schimbări importante în acte înainte ca divorțul să devină public
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani”
image
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat”

OK! Magazine

image
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”