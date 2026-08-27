Consilierul lui Nicușor Dan: „Rusia ne percepe ca adversari. NATO e gata de orice”

În timp ce speculațiile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO continuă să alimenteze dezbaterile internaționale, administrația prezidențială de la București transmite că nu există semnale privind un atac iminent și dă asigurări Alianța Nord-Atlantică este pregătită să răspundă oricărei provocări.

Baza Mihail Kogălniceanu Foto: Călin Gavrilaș

Într-un interviu acordat TVR Info, consilierul de stat pentru afaceri externe Vlad Ionescu a declarat că România nu deține informații care să indice un atac iminent al Federației Ruse asupra unui stat membru NATO, însă Moscova continuă să reprezinte o amenințare printr-o gamă largă de acțiuni hibride.

Potrivit oficialului, Rusia încearcă să compenseze diferența de forță față de Occident prin metode care evită confruntarea militară directă. Acestea includ campanii de dezinformare, sabotaje, atacuri asupra infrastructurii critice și alte operațiuni menite să slăbească solidaritatea occidentală.

Vlad Ionescu a afirmat că obiectivul Kremlinului este erodarea încrederii populației în instituțiile statului și în Alianța Nord-Atlantică, prin acțiuni desfășurate sub pragul care ar declanșa mecanismele de apărare colectivă ale NATO.

Consilierul prezidențial a amintit că astfel de activități au fost observate deja în mai multe state europene, inclusiv prin acte de sabotaj, explozii la unități din industria de apărare și alte incidente atribuite influenței ruse.

„Deci, Rusia are acest tip de provocări pe care le utilizează ca parte a pachetului general de instrumente pe care le folosește la adresa unui adversar militar. Ei ne percep ca adversari, nu noi pe ei, la un adversar mult mai puternic”



Vlad Ionescu a subliniat că arsenalul de metode utilizate de Moscova este unul divers, însă consideră că Rusia nu dispune de capacitatea și nici de interesul de a lansa în prezent o acțiune militară directă împotriva unui stat NATO.

„NATO este pregătit să facă față oricărei provocări la adresa sa”

Referindu-se la capacitatea de reacție a Alianței, Vlad Ionescu a precizat că planurile de apărare ale Alianței Nord-Atlantice au fost actualizate și că NATO este pregătit să răspundă oricărei provocări.

„NATO este pregătit să facă față, în mod generic, bineînțeles, oricărei provocări la adresa sa. NATO e gata de orice”, a explicat consilierul prezidențial.

Vizita șefului CIA la Moscova alimentează speculațiile privind intențiile Rusiei

Vizita neanunțată a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova a stârnit numeroase speculații în Occident, pe fondul temerilor că Rusia ar putea adopta o atitudine tot mai agresivă față de NATO. Deși președintele Donald Trump a descris deplasarea drept una de „semi-rutină”, analiștii consideră că astfel de misiuni sunt rare și au loc, de regulă, în momente de tensiune majoră.

Potrivit unei analize publicate de The Atlantic, una dintre explicațiile plauzibile este că administrația americană a dorit să transmită un avertisment direct Kremlinului împotriva unei eventuale escaladări a conflictului.

Vizita lui Ratcliffe la Moscova are loc într-o perioadă dificilă pentru Rusia pe frontul din Ucraina. În ciuda continuării ofensivei, armata rusă înregistrează pierderi importante, în timp ce Ucraina reușește să lovească ținte militare și infrastructură energetică aflate în interiorul teritoriului rus cu ajutorul dronelor.

În același timp, comunitatea americană de informații este îngrijorată de posibilitatea ca Moscova să testeze unitatea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unui stat aliat. Scenariul este văzut ca o încercare de a verifica disponibilitatea Occidentului de a aplica principiul apărării colective.

Analiza mai arată că, în ultimele săptămâni, în mai multe state europene au fost raportate incendii, explozii și incidente de sabotaj asupra unor obiective sensibile. Deși responsabilitatea Moscovei nu a fost demonstrată în toate cazurile, aceste episoade se înscriu într-un model de acțiuni atribuite frecvent Rusiei.

De altfel, Rusia lansează noi amenințări la adresa Europei, prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Oficialul de la Moscova susține că orice „contingente străine” desfășurate în Ucraina și care, în opinia Rusiei, ar împiedica eforturile pentru obținerea unei păci durabile vor deveni „ținte militare legitime”.

Potrivit aceleiași analize, Washingtonul are interesul să descurajeze orice aventură militară care ar putea genera o criză majoră în Europa. În acest context, deplasarea lui Ratcliffe la Moscova ar putea fi interpretată drept un mesaj clar transmis Kremlinului că un atac asupra teritoriului NATO ar atrage reacția Statelor Unite.

Înainte de a ajunge la Moscova, directorul CIA a făcut o escală în Letonia, gest interpretat de oficiali baltici ca un semnal de susținere pentru securitatea flancului estic al Alianței.