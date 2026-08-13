Putin nu poate dărâma ușa NATO, așa că încearcă să intre pe fereastră, susține James Stavridis, fostul Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa

Se pare că dictatorul rus Vladimir Putin ia în considerare testarea consolidării NATO în următorii ani. În ciuda cheltuielilor de apărare reduse ale Rusiei și a faptului că este aparent preocupată de războiul din Ucraina, Moscova pare să înceapă să testeze alianța, scrie James Stavridis, fostul Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un articol pentru Bloomberg.

Săptămâna trecută, o dronă care transporta explozibili a fost găsită pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania (Rusia neagă implicarea). Recent, o rachetă de croazieră rusească s-a prăbușit în Polonia, explodând pe un câmp. Ar putea fi vorba de muniții care s-au abătut de la țintele propuse în Ucraina? Posibil. Dar, alături de avertismentele agențiilor de informații americane cu privire la planurile Rusiei pentru NATO, aceste incidente creează o imagine amenințătoare.

De ce a ales Putin acest moment anume pentru a-și intensifica provocările? Și cât de probabil este ca o astfel de strategie să-i promoveze obiectivele generale, atât în ​​Ucraina, cât și în Europa de Vest în sens mai larg?

Potrivit lui Stavridis, când a fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate NATO între 2009 și 2013, alianța a avut o relație destul de constructivă cu Moscova. Cartierul general militar al NATO de lângă Bruxelles avea un mic grup de legătură cu Rusia. Moscova și alianța au cooperat în lupta împotriva pirateriei, traficului de droguri și terorismului, în special în Afganistan. Însă invazia Ucrainei de către Putin în 2014 a dezvăluit adevăratele intenții ale Kremlinului: să cucerească Ucraina pentru vasta sa bogăție și cei 44 de milioane de cetățeni, iar apoi să folosească aceste resurse pentru a forța Europa să se supună.

Putin înțelege că va pierde în Ucraina

Planul de astăzi este diferit. Putin înțelege că va pierde în Ucraina, confruntându-se cu o combinație de curaj și determinare a Kievului, utilizarea inteligentă a dronelor în luptă și cantitățile uriașe de arme americane și europene. Din perspectiva Moscovei, cheia revenirii la ofensivă este simplă: blocarea ajutorului acordat ucrainenilor.

Deși SUA și-au retras deja sprijinul larg pe care l-au oferit cândva Kievului, din fericire, europenii și-au intensificat ajutorul. Putin se bazează pe faptul că, dacă va putea descuraja unii europeni să ajute Ucraina prin intimidarea lor cu o combinație de amenințări nucleare și război hibrid, va putea diviza Alianța și își va realiza ambițiile.

Stavridis sugerează să ni-l imaginăm pe Putin ca pe un spărgător care, atacând Ucraina, a încercat să spargă ușa principală a Europei. Ușa a cedat, așa că el va încerca să intre printr-o fereastră sau printr-o „ușă din spate”. Aceasta va implica probabil continuarea lansării de muniții care lovesc „accidental” centrele de transport sau în apropierea acestora.

Ucraina se apropie de palatul lui Putin. Atacurile cu drone lovesc sistemele de apărare din jurul reședinței de la Marea Neagră, „lăsând-o neprotejată”

Este probabil ca Rusia să își intensifice atacurile cibernetice deja active, vizând probabil anumite instalații pentru a intimida civilii (sisteme de aprovizionare cu combustibil, transportul alimentelor, unități medicale). În timp ce instituțiile financiare și sistemele militare europene și americane sunt destul de bine protejate, infrastructura industrială (electricitate, alimentare cu apă, centre de date și gaze naturale) este mai vulnerabilă.

Se așteaptă o creștere a amenințărilor nucleare

Se așteaptă, de asemenea, o creștere a amenințărilor nucleare. Putin amenință cu arme nucleare de patru ani, în mare parte prin declarații publice ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev și ale actualului ministru de externe Serghei Lavrov. El ar putea muta arme nucleare în vestul Rusiei sau în Belarus pentru a-și demonstra capacitățile.

Cea mai agresivă mișcare a lui Putin ar fi trimiterea unor forțe speciale, care probabil nu ar opera în uniformă rusească, în statele baltice Estonia, Letonia sau Lituania. Acești „omuleți verzi” ar putea efectua operațiuni, cum ar fi sabotarea fizică a rețelelor de transport și energie. Ar putea lansa drone mici, bazate pe inteligență artificială, conectate la rețele comerciale.

Alianța ar trebui să ia în serios aceste amenințări acum, înainte ca situația să necesite un răspuns militar la scară largă. NATO ar trebui să organizeze audieri publice la Bruxelles pe marginea acestei amenințări și să-i încredințeze Comandantului Suprem al Forțelor Aliate sarcina de a prezenta planuri detaliate pentru a contracara Rusia. Acestea ar trebui să includă exerciții la scară largă la nivelul întregii Alianțe, combinând serviciile de informații americane cu forțele terestre europene. O campanie cibernetică defensivă robustă ar trebui să fie o componentă a acestora.

NATO trebuie, de asemenea, să elaboreze planuri pentru un răspuns proporțional. Este deosebit de important ca Alianța să își demonstreze capacitățile în domeniul securității cibernetice, astfel încât Putin să devină conștient de propriile vulnerabilități și să înțeleagă că nu va putea ataca SUA sau Europa cu impunitate. Alianța are cu siguranță un potențial de luptă mai mare decât adversarul său și poate răspunde decisiv pe câmpul de luptă. Enclava rusă Kaliningrad este o țintă atractivă pentru un răspuns direct, având în vedere concentrarea forțelor militare vulnerabile situate acolo.

În primul rând, Putin trebuie să demonstreze că NATO va răspunde cu forță dacă Rusia continuă pe această cale periculoasă. Desfășurarea de exerciții bazate pe planurile operaționale de bază ale Alianței pentru apărarea statelor baltice ar fi un semnal direct.

Dacă Rusia testează puterea NATO și nu întâmpină un răspuns decisiv, probabil va merge mai departe. Dacă întâmpină o rezistență puternică, se va retrage. NATO are suficientă putere militară pentru a contracara un Kremlin reticent la riscuri. Dar NATO trebuie să găsească hotărârea de a-și folosi puterea înainte ca Putin să ajungă la concluzia că Alianța este incapabilă să riposteze, spune Stavridis.