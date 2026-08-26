 Reacția României după vizita șefului CIA la Moscova. Consilier prezidențial: „Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin” | adevarul.ro
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Reacția României după vizita șefului CIA la Moscova. Consilier prezidențial: „Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin”

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Vizita efectuată la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe, alimentează speculațiile privind existența unor contacte directe între Washington și Kremlin pe teme de securitate și stabilitate strategică. Consilierul de stat Vlad Ionescu apreciază, însă, că menținerea dialogului dintre cele două puteri este un semnal important pentru aliații NATO, inclusiv pentru statele de pe flancul estic.

Directorul CIA, John Ratcliff
Directorul CIA, John Ratcliff Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat TVR, Vlad Ionescu a declarat că întâlnirea dintre reprezentanții SUA și Rusiei poate fi interpretată drept o continuare a discuțiilor legate de securitatea regională și globală, chiar dacă detaliile convorbirilor nu sunt cunoscute public.

„Partea pozitivă pentru noi, ca alianță și ca flanc estic, este că, iată, există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate. Nu cunoaștem foarte multe despre conținutul acestor convorbiri. Am văzut cel mai mult în presă, deci e greu să facem inferențe asupra a ceea ce s-a discutat”, a afirmat consilierul de stat.

Potrivit lui Vlad Ionescu, contextul actual al războiului din Ucraina și dificultățile cu care s-ar confrunta Rusia, atât pe plan militar, cât și economic, ar putea determina Moscova să analizeze mai multe opțiuni privind evoluția conflictului.

„Putem specula că, sigur, Rusia nu se află într-o situație bună din punct de vedere a dinamicii războiului, nici economic, adică și economic vedem fragilități în economia rusă, ca să spun așa. Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin și, în acest context, e posibil ca Rusia să exploreze diverse scenarii, diverse opțiuni - mobilizarea, o mobilizare de amploare care ar face ca acest conflict, care deja a durat mai mult decât Primul Război Mondial, să se dezvolte și mai mult, cu implicații din nou negative asupra economiilor, asupra securității Europei și global”, a spus Vlad Ionescu.

Oficialul român consideră că dialogul americano-rus ar putea avea și rolul de a evita o escaladare necontrolată a conflictului și de a crea premisele unei eventuale soluționări.

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