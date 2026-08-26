 Bloomberg: Rusia ia in calcul o escaladare a războiului din Ucraina. Se discută despre posibilitatea recurgerii la arme nucleare tactice, ca soluție extremă | adevarul.ro
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Bloomberg: Rusia ia in calcul o escaladare a războiului din Ucraina. Se discută despre posibilitatea recurgerii la arme nucleare tactice, ca soluție extremă

Război în Ucraina
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Rusia ia în calcul o nouă etapă de escaladare a războiului din Ucraina, după ce conducerea de la Moscova a ajuns la concluzia că perspectivele unui acord de pace s-au diminuat semnificativ, relatează Bloomberg, citând surse apropiate Kremlinului.

Putin a transmis în weekend un mesaj de avertizare
Putin a transmis în weekend un mesaj de avertizare Foto: arhivă Shutterstock

Kremlinul analizează posibilitatea unor atacuri mai puternice cu rachete balistice convenționale asupra Kievului, inclusiv în zone centrale ale capitalei ucrainene, dar și asupra unor obiective de infrastructură din alte orașe ale țării, potrivit surselor consultate de agenția americană, scrie Mediafax

Aceleași surse afirmă că Moscova consideră că actualele formule de negociere nu mai produc rezultate și că președintele Vladimir Putin nu intenționează să își modifice poziția sub efectul sancțiunilor occidentale sau al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și logistice ruse.

Potrivit Bloomberg, în cercurile de putere de la Moscova există tot mai des convingerea că sprijinul militar și informațional oferit Ucrainei de statele NATO transformă atacurile Kievului într-o confruntare indirectă cu Alianța Nord-Atlantică.

În weekend, Putin a transmis un mesaj de avertizare în timpul unui interviu acordat televiziunii de stat, susținând că Ucraina „a deschis această cutie a Pandorei” și avertizând că va urma o ripostă în zone sensibile ale economiei ucrainene.

Negocierile rămân blocate

Agenția americană de presă notează că eforturile diplomatice ale Statelor Unite nu au produs până acum un progres decisiv. În acest context, surse apropiate Kremlinului susțin că Moscova vede puține alternative la o nouă intensificare a operațiunilor militare pentru a-și atinge obiectivele.

Bloomberg amintește că directorul CIA, John Ratcliffe, s-a aflat marți la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși, însă subiectele abordate nu au fost făcute publice. Totodată, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să efectueze vizite atât la Moscova, cât și la Kiev.

Discuții tot mai frecvente despre opțiunea nucleară

Potrivit Bloomberg, mai multe persoane apropiate Kremlinului afirmă că, pe fondul prelungirii conflictului, în interiorul aparatului de putere rus se discută tot mai des despre posibilitatea recurgerii la arme nucleare tactice ca soluție extremă.

Sursele citate subliniază însă că, în prezent, nu există indicii că Rusia pregătește utilizarea unor astfel de arme în Ucraina.

Bloomberg mai arată că parteneri importanți ai Moscovei, inclusiv China și India, au transmis în mod repetat avertismente împotriva folosirii armelor nucleare. În acest context, Vladimir Putin urmează să participe săptămâna viitoare la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan, unde sunt așteptați și președintele chinez Xi Jinping și premierul indian Narendra Modi.

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