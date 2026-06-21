Congresul extraordinar al PNL cere demisia liberalilor care se opun lui Bolojan. Dacă nu își vor prezenta demisia până mâine, vor fi excluși

Congresul extraordinar al PNL a decis, cu unanimitate de voturi, să solicite demisia din partid a lui Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea. Potrivit hotărârii adoptate în cadrul reuniunii, în cazul în care cei vizați nu își vor depune demisiile până luni, la ora 12:00, vor fi declanșate procedurile de excludere din formațiune.

Anunțul a fost făcut de Robert Sighiartău, care a precizat că măsura are la bază încălcarea repetată a deciziilor partidului.

„Congresul reține responsabilitatea lui Lucian Bode privind situația gravă financiară a PNL, în consecină Congresul solicită demisia din calitatea de membri ai PNL. Dacă nu își vor prezenta demisia până mâine la ora 12.00, Congresul mandateaza Biroul Politic Național al PNL să declanșeze procedurile de excludere, în conformitate cu prevederile statutare ale PNL”, a declarat Robert Sighiartău.

Decizia vizează cinci nume importante din partid: europarlamentarul Rareș Bogdan, fostul secretar general Lucian Bode, președintele Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma, fostul ministru al Justiției Alina Gorghiu și premierul desemnat Adrian Veștea.

Momentan, cei cinci lideri vizați de decizie nu au anunțat public dacă își vor depune demisia din PNL sau dacă vor contesta măsura adoptată de Congres. În cazul în care termenul stabilit expiră fără depunerea demisiilor, Biroul Politic Național al partidului va putea demara procedurile de excludere. Propunerea a fost votată cu unanimitate. De asemenea, s-a reconfirmat că PNL nu va mai face coaliție cu PSD.

PNL organizează duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar în care Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului, în timp ce Adrian Veștea contestă legalitatea reuniunii și amenință cu acțiuni în instanță.

Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, de la ora 12.00, cu participarea a aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară. Aceștia sunt chemați să aleagă noua conducere a partidului și să voteze o serie de modificări importante ale Statutului formațiunii. Decizia convocării Congresului a fost adoptată în cadrul Consiliului Național Extraordinar, cu 566 de voturi pentru, reprezentând aproximativ 85% dintre voturile exprimate. Împotrivă s-au pronunțat 97 de membri, iar 19 s-au abținut. Detalii AICI.

Rareș Bogdan atacă dur conducerea PNL în timpul Congresului

Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat direcția în care se îndreaptă PNL și candidatura lui Ilie Bolojan la șefia formațiunii, susținând că partidul riscă să își piardă identitatea liberal-conservatoare și să devină „sluga USR”. O poziție similară a adoptat și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, care a acuzat „USR-izarea partidului”.

Rareș Bogdan a susținut că viitoarea conducere a partidului ar include persoane care nu au avut până de curând legături cu PNL și care nu împărtășesc valorile tradiționale ale liberalismului românesc.

El criticat promovarea unor persoane venite din alte formațiuni politice, în detrimentul liderilor locali ai partidului.