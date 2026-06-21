Veștea a discutat cu Florin Zaharia pentru Ministerul Investițiilor Europene. Mesaj despre PNRR și fondurile UE, în timpul Congresului PNL

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat duminică, pe pagina sa de Facebook, că a avut o întâlnire cu Florin Zaharia, propunerea sa pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, în contextul negocierilor privind formarea noului Guvern. Anunțul a fost făcut cu doar câteva minute înainte de începerea Congresului PNL de la Romexpo.

La Congres, liberalii își aleg noua conducere. Pentru șefia partidului candidează Ilie Bolojan, singurul înscris în cursă, în condițiile în care Adrian Veștea a renunțat la propria candidatură și nu participă la eveniment.

Mesaj privind PNRR și riscurile întârzierilor

Într-o postare amplă, premierul desemnat a subliniat importanța accelerării implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), afirmând că întârzierile administrative au afectat ritmul de derulare a proiectelor.

„Cea mai presantă temă pentru România este încheierea cât mai bine posibil a implementării PNRR. Am pierdut o lună şi jumătate în care Guvernul nu a avut drept de iniţiativă legislativă şi mai multe jaloane şi ţinte negociate cu Comisia Europeană nu au putut fi duse la îndeplinire din acest motiv”, a scris Veștea pe Facebook.

Acesta a avertizat că instabilitatea politică poate afecta absorbția fondurilor europene și echilibrul bugetar, în condițiile în care o parte semnificativă a investițiilor publice depinde de finanțarea prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

„Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România. Proiectele aflate în derulare sunt construite pe finanțare din Mecanismul de Redresare și Reziliență, iar România a prognozat venituri din fonduri europene în oglindă cu cheltuielile efectuate pentru aceste investiții. Dacă nu reușim să atragem la timp sumele disponibile, lipsa acestor venituri europene se transformă într-o presiune suplimentară asupra bugetului de stat și complică gestionarea deficitului bugetar”, a mai scris premierul desemnat.

Florin Zaharia, propunerea pentru portofoliul Investițiilor

Adrian Veștea a precizat că a discutat aceste teme cu Florin Zaharia, pe care îl propune pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, pe care l-a descris drept „un profesionist foarte apreciat”. Zaharia ocupă, din iulie 2025, funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Potrivit premierului desemnat, acesta are experiență în relația cu instituțiile europene și în coordonarea proiectelor finanțate din fonduri UE, inclusiv în domeniul infrastructurii.

„Florin Zaharia a fost unul dintre principalii oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în ceea ce privește aspecte cheie ale PNRR și a coordonat, din poziții tehnice și administrative, dosare esențiale pentru atragerea banilor europeni”, a transmis Veștea.

Veștea l-a descris pe Florin Zaharia și activitatea sa: „În ultimul an, în calitate de secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a gestionat domenii cheie precum fondurile europene, bugetele publice de investiții și relația cu autoritățile publice locale. Anterior, a condus Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a lucrat ca expert în atragerea baniilor europeni în domeniul infrastructurii de transport”.

Congres PNL și miza noii conduceri

Anunțul vine în contextul Congresului PNL, unde delegații partidului aleg noua echipă de conducere. Ilie Bolojan este singurul candidat pentru președinția formațiunii.

Discuțiile privind formarea noului Guvern continuă în paralel cu negocierile politice privind portofoliile și programul de guvernare.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat vineri seara, 19 iunie, că nu va mai candida la șefia PNL. El a atacat dur la actuala conducere a partidului, acuzând organizarea în regim de urgență a Congresului extraordinar și modificările statutare propuse de liderul liberal Ilie Bolojan.

Adrian Veștea a transmis pe rețelele sociale că nu va mai candida la șefia PNL. Formula prin care a transmis acest mesaj este următoarea: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid.”