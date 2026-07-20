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Secretul din spatele dronelor ucrainene. Cine sunt oamenii care pregătesc loviturile de grație pe front

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Război în Ucraina
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În conflictele armate din trecut, geniștii operau aproape exclusiv la sol sau în misiuni subacvatice. Astăzi, acești militari reprezintă coloana vertebrală a succesului tehnologic înregistrat de Ucraina în războiul cu drone.

Dronele ucrainene au facut prăpad pe front/FOTO:X
Dronele ucrainene au facut prăpad pe front/FOTO:X

Înainte ca o dronă FPV (First Person View) să își înceapă misiunea de monitorizare sau atac pe frontul din estul Ucrainei, o bătălie la fel de importantă se dă în atelierele clandestine din apropierea liniei de contact. Aici, geniștii din cadrul batalionului de sisteme fără pilot al Brigăzii 36 de Infanterie Marină pregătesc și asamblează focoasele destinate dronelor kamikaze, folosite pentru a opri avansul trupelor ruse.

Acești specialiști sunt responsabili de configurarea elementelor explozive utilizate atât de dronele de atac rapid, cât și de cele destinate bombardamentului, garantând că fiecare aparat de zbor poate fi armat în siguranță înainte de misiune.

Muncă de precizie chirurgicală sub amenințarea detonării

Imagini obținute de publicația The Sun ilustrează munca meticuloasă a geniștilor ucraineni, a căror activitate în spatele liniei frontului face posibile operațiunile aeriene de amploare. Batalionul operează în zonele fierbinți din estul țării, unde dronele FPV au devenit una dintre cele mai eficiente arme ale Kievului împotriva forțelor de invazie.

Procedura necesită o concentrare extremă: un proiectil de artilerie de calibru mare este fixat într-o menghină robustă, în timp ce un genist desfiletează cu atenție focosul frontal cu ajutorul unei chei speciale, asistat de un coleg care stabilizează muniția. Fiecare mișcare este calculată și controlată, reflectând pericolul inerent al acestei activități.

În atelierul improvizat, pe rafturile pline de unelte, aparate de măsură și containere militare, un alt militar pregătește încărcătura. După ce noul exploziv este introdus în tubul proiectilului, acesta este echipat cu un fitil de siguranță, fiind gata pentru a fi atașat unei drone FPV.

„Geniștii moderni fac mult mai mult decât să mineze sau să demineze”

Comandantul interimar al unității este un sergent experimentat în vârstă de 41 de ani, cu indicativul de apel „Tourist”. Acesta a explicat importanța strategică a logisticii din spatele liniei frontului.

„Geniștii militari moderni fac mult mai mult decât să instaleze sau să curețe câmpuri de mine. Ei se ocupă de modificarea, modernizarea și producția de noi muniții. Tot ceea ce poate fi reutilizat este reproiectat, testat și apoi utilizat împotriva inamicului.”

„Tourist” subliniază că cea mai mare parte a activității unității sale rămâne invizibilă pentru publicul larg, deși este esențială pentru războiul asimetric. Fiecare dispozitiv exploziv trebuie verificat riguros înainte de a fi trimis în misiune, deoarece o singură eroare în manipularea materialelor sensibile poate fi fatală.

De asemenea, militarul demontează mitul conform căruia operatorii de drone gestionează singuri toate aspectele unei misiuni: „fiecare trebuie să își facă treaba lui. Dacă pilotul încearcă să facă și munca genistului, riscul de eroare crește semnificativ.”

Rolul extins pe linia frontului

Responsabilitățile geniștilor depășesc spațiul atelierului de asamblare. Atunci când sunt stabilite noi puncte de lansare în apropierea frontului din estul Ucrainei, acești militari sunt primii care intră în perimetru. Rolul lor este de a inspecta terenul pentru a detecta dispozitivele explozive capcană, muniția neexplodată sau dronele inamice abandonate, înainte ca pozițiile să poată fi ocupate în siguranță de piloți.

În acest timp, operatorii de drone se pot concentra exclusiv pe navigație, electronică și planificarea tactică a zborului, o separare a sarcinilor care, potrivit comandantului, sporește eficiența și salvează vieți.

Chiar și în perioadele scurte de odihnă dintre rotațiile de pe front, personalul efectuează exerciții tactice, antrenamente medicale și instrucție de tragere. Cu toate acestea, cele mai valoroase lecții rămân cele învățate în condiții reale de luptă, unde recruții tineri lucrează alături de veterani.

Deși piloții de drone au devenit imaginea publică a rezistenței tehnologice a Ucrainei în fața Rusiei, succesul fiecărei misiuni începe cu mult înainte de decolare – în aceste ateliere discrete, unde geniștii asigură muniția necesară pentru teatrul de operațiuni din est, notează The Sun.

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