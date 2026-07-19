Doi turiști, atacați cu o curea și un antifurt de bicicletă după ce au refuzat serviciile unor prostituate, într-o stațiune celebră din Mallorca

Doi turiști au trecut prin momente de panică în Mallorca, după ce au refuzat avansurile a două femei care le-ar fi oferit servicii sexuale pe stradă. În timp ce încercau să plece, un bărbat i-ar fi blocat și i-ar fi atacat cu o curea și un antifurt de bicicletă.

Incidentul a avut loc pe o stradă din Playa de Palma, una dintre cele mai cunoscute zone turistice de pe insula Mallorca, în apropiere de capitala Palma.

Potrivit Poliției Naționale, cei doi turiști au fost abordați de două femei care le-ar fi oferit servicii sexuale. Femeile ar fi început să-i atingă în zonele intime fără consimțământul lor, în timp ce încercau să-i convingă să apeleze la serviciile lor.

Cei doi bărbați au refuzat și au încercat să plece din zonă. În acel moment, un alt bărbat s-ar fi apropiat de ei și le-ar fi blocat calea, potrivit dailymail.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul le-a cerut turiștilor să angajeze serviciile celor două femei și i-a împiedicat să plece. Cei doi au încercat să scape, însă suspectul a scos o curea și un antifurt de bicicletă cu cablu, pe care le-a fi folosit pentru a-i lovi.

Unul dintre turiști a fost lovit de mai multe ori. În cele din urmă, cei doi au reușit să fugă și au alergat până când au întâlnit o patrulă a Poliției Naționale.

Unul dintre turiști era rănit atunci când a ajuns la polițiști.

Suspectul avea asupra sa cureaua și antifurtul

După ce au discutat cu victimele și au strâns primele informații, polițiștii s-au deplasat la locul unde se afla suspectul și l-au identificat.

În timpul verificărilor, oamenii legii au găsit asupra bărbatului atât cureaua, cât și antifurtul de bicicletă de tip cablu, despre care victimele au afirmat că ar fi fost folosite în timpul atacului.

Bărbatul a fost arestat și este cercetat pentru presupuse infracțiuni de sechestrare ilegală și agresiune.

Victimele au fost transportate la un centru medical pentru îngrijiri, după care s-au deplasat la secția de poliție pentru a depune plângere.

Poliția nu a făcut publică naționalitatea celor doi turiști. Totuși, potrivit unei relatări apărute în presa locală, aceștia ar fi cetățeni norvegieni.

Bărbatul arestat a fost descris drept proxenetul celor două femei, însă această informație nu a fost confirmată oficial de anchetatori.