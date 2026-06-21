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Marius Budăi îi pune în aceeași oală pe Veștea și Bolojan: „România are nevoie de un Guvern care să pună omul în centrul deciziilor”

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Deputatul PSD Marius Budăi a declarat duminică că România are nevoie de un Guvern care să lucreze pentru cetățeni și să pună omul în centrul deciziilor. El a mai spus că social-democrații sunt pregătiți să acorde sprijin parlamentar viitorului Executiv, însă doar în anumite condiții, retorică afirmată anterior și de alți reprezentanți PSD.

Budăi a declarat că România are nevoie de Guvern funcțional. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Budăi a declarat că România are nevoie de Guvern funcțional. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Budăi a criticat situația economică din ultimele luni și l-a acuzat pe premierul desemnat, Adrian Veștea, și pe liderul liberal Ilie Bolojan de promovarea unor politici care au afectat nivelul de trai al populației.

„România are nevoie de un Guvern care să lucreze pentru oameni. Un Guvern care să pună omul în centrul deciziilor. PSD a spus clar ce ne dorim de la viitorul Guvern. Zece luni la rând, românii au câştigat mai puţin în termeni reali. Zece luni în care preţurile au crescut mai repede decât salariile. Zece luni în care consumul a scăzut - adică oamenii şi-au permis tot mai puţin”, a transmis social-democratul.

Critici la adresa politicilor de austeritate

Marius Budăi susține că efectele economice resimțite de populație reprezintă „moștenirea austerității” lăsată de Ilie Bolojan și a oferit mai multe exemple privind impactul asupra cetățenilor.

„Asta este moştenirea austerităţii pe care domnul Bolojan o lasă. Nu este o cifră statistică. Este o familie care taie din cumpărături. Un fermier care nu mai poate lua credit. Un copil care merge la şcoală fără să fi mâncat acasă. Economia se face pentru oameni, nu împotriva lor - asta nu a înţeles domnul Bolojan”, a afirmat deputatul PSD.

Potrivit acestuia, viitorul program de guvernare trebuie să fie construit în jurul nevoilor cetățenilor și nu în jurul unor obiective politice sau economice abstracte.

PSD condiționează susținerea noului Executiv

Deputatul social-democrat a precizat că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, însă PSD nu va acorda un sprijin necondiționat.

„PSD este gata să acorde sprijinul parlamentar, dar nu oricum și nu oricui”, a transmis Budăi.

Acesta a reiterat că social-democrații solicită un program de guvernare care să aibă ca prioritate creșterea nivelului de trai, protejarea veniturilor populației și susținerea economiei reale.

PSD decide duminică dacă susține guvernului Veștea

Consiliul Politic Național al PSD se reunește duminică, 21 iunie, într-o ședință cu miză politică majoră, pentru a decide dacă partidul va intra la guvernare alături de viitorul guvern Veștea sau va rămâne în opoziție.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că formațiunea nu a luat încă o decizie finală privind participarea la guvernare, aceasta urmând să fie tranșată în cadrul ședinței de duminică.

„L-am informat pe Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată”, a declarat Grindeanu după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD.

Duminică, 21 iunie, este o zi decisivă și pentru Partidul Național Liberal. PNL organizează un Congres Extraordinar în cadrul căruia Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului. Detalii aici!

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