 Pentagonul recrutează bancheri de pe Wall Street cu salarii de 400.000 de dolari pentru a gestiona credite de miliarde în industria de apărare | adevarul.ro
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Pentagonul recrutează bancheri de pe Wall Street cu salarii de 400.000 de dolari pentru a gestiona credite de miliarde în industria de apărare

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Departamentul de Război al Statelor Unite a demarat o campanie masivă de recrutare în rândul specialiștilor financiari, consultanților și bancherilor de investiții. Misiunea acestora este de a evalua contractanții și de a accelera extinderea arsenalului militar american prin intermediul unui plan de creditare de peste 200 de miliarde de dolari.

Pentagonul angajează bancheri/FOTO:Shuterrstock
Pentagonul angajează bancheri/FOTO:Shuterrstock

Activitatea este coordonată de Biroul pentru Capital Strategic (OSC) din cadrul Pentagonului, o structură înființată în urmă cu patru ani, dar care nu acordase împrumuturi înainte de anul 2025. Fondurile sunt direcționate către companii din peste 30 de sectoare economice considerate esențiale pentru securitatea națională, de la producția de rachete până la rețelele de telecomunicații, fără ca beneficiarii să fie obligați să deservească direct armata.

Pentru a gestiona aceste sume, OSC și-a mărit echipa de la 5 la 35 de profesioniști în ultimele săptămâni și intenționează să mai angajeze încă 40 de specialiști proveniți din firme de capital privat și bănci de investiții.

„Mulți dintre acești oameni au acceptat reduceri salariale substanțiale pentru a veni aici”, a declarat directorul OSC, David Lorch. Acesta a subliniat că instituția gestionează tranzacții extrem de complexe, de ordinul miliardelor de dolari, care necesită expertiză specifică sectorului privat.

Strategia economică a administrației Trump

Campania de recrutare reflectă strategia administrației conduse de Donald Trump de a consolida baza industrială de apărare a SUA utilizând mecanisme financiare specifice pieței libere. Sub conducerea secretarului adjunct al apărării, Steve Feinberg – fost manager al firmei de capital privat Cerberus Capital Management –, Pentagonul a investit deja miliarde de dolari în companii miniere, rafinării și producători de motoare de rachete.

Spre deosebire de acordarea de granturi nerambursabile, actuala abordare prioritizează acordarea de împrumuturi sau achiziția de acțiuni. Prin intermediul Unității de Apărare Economică, statul american a preluat participații în companii precum MP Materials (minerit) și divizia de rachete a contractantului L3Harris.

Până în prezent, în cursul acestui an, OSC a angajat credite directe în valoare de 5 miliarde de dolari și a semnat acorduri preliminare pentru alte 14 miliarde de dolari. Printre cele mai mari tranzacții recente se numără angajamente de împrumut de 500 de milioane de dolari pentru Phoenix Tailings și 725 de milioane de dolari pentru Energy Fuels, ambele active în procesarea materialelor critice.

Salarii la nivel de privat din fonduri publice

Pentru a atrage personal calificat capabil să evalueze riscurile acestor tranzacții, guvernul federal a alocat bugete semnificative pentru salarii. În luna mai, președintele Trump a semnat un ordin executiv care permite remunerarea a până la 400 de oficiali cheie cu sume de până la 400.000 de dolari pe an. În anumite condiții, unele poziții de nivel înalt din cadrul OSC pot ajunge la 438.000 de dolari anual.

Pentru recrutare, Pentagonul a apelat la firme specializate în identificarea directorilor executivi pentru Wall Street, dar a atras și tineri profesioniști direct de la școli de afaceri de prestigiu, precum Stanford și Universitatea din Pennsylvania.

Presiuni bugetare și priorități geopolitice

Finanțarea acestor operațiuni depinde de sprijinul bugetar federal. Anul acesta, administrația a solicitat Congresului o suplimentare cu 20 de miliarde de dolari a bugetului alocat biroului de creditare, propunere care a întâmpinat însă rezistență din partea unor parlamentari republicani.

Din cauza volumului mare de solicitări, Pentagonul este nevoit să își prioritizeze investițiile. Dacă anul trecut atenția principală a fost acordată companiilor care procesează minereuri rare, în prezent prioritatea a devenit sprijinirea producătorilor de componente pentru muniție, măsura fiind necesară pentru refacerea stocurilor de rachete diminuate în urma conflictului din acest an cu Iranul.

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