Analiză „Ilie Bolojan are nevoie de un semnal de forță”. Un analist politic explică miza congresului extraordinar al PNL

Politologul George Jiglău a explicat, pentru Adevărul, care este miza congresului extraordinar al PNL, convocat duminică, după conflictul intern din jurul lui Adrian Veștea, și ce efecte ar putea avea asupra conducerii și poziționării viitoare a partidului.

Partidul Național Liberal organizează duminică un congres extraordinar, în care liberalii vor vota o serie de modificări ale Statutului. Printre acestea se află desființarea Biroului Executiv și preluarea atribuțiilor sale de noul Birou Permanent Național, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul și înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii, care va analiza contestațiile legate de sancțiunile aplicate membrilor partidului.

Politologul George Jiglău, lector universitar la Departamentul de Științe Politice al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și cercetător la Centrul pentru Studiul Democrației, arată că viitorul congres al PNL trebuie privit mai ales prin prisma conflictului intern declanșat în jurul lui Adrian Veștea. El a explicat, pentru Adevărul, că reuniunea poate oferi lui Ilie Bolojan un semnal de forță și o legitimare internă, însă nu va rezolva definitiv riscul unor noi rupturi în partid.

Congresul PNL, convocat după conflictul din jurul lui Veștea

George Jiglău a arătat că miza reală va fi felul în care Ilie Bolojan va gestiona tabăra adversă după congres: excluderile ar putea grăbi o ruptură, în timp ce o abordare mai temperată ar putea consolida partidul. Specialistul în științe politice crede însă că PNL are șansa să se desprindă de formula ultimilor ani, dominată de colaborarea cu PSD, și să se poziționeze mai clar, eventual alături de USR, pe culoarul electoratului pro-european, urban, antreprenorial și modernist.

ADEVĂRUL: La ce schimbări concrete ar trebui să ne așteptăm după congresul PNL: doar o nouă conducere sau și o schimbare de direcție a partidului?

George Jiglău: Ce pot să spun eu despre acest congres este, în primul rând, că survine ca urmare a ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână, iar tot ce se va întâmpla la congres trebuie interpretat din această perspectivă.

Dacă nu am fi avut congresul acum, cu agenda despre care am aflat de ieri încoace, și dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat duminica trecută, în momentul cu Veștea, discuția legată de schimbarea de direcție și de noua conducere ar fi fost, clar, doar o chestiune legată de conducere și de persoana președintelui. Sigur că este un moment important.

Dacă ar fi candidat și Adrian Veștea, poate lucrurile ar fi arătat mai interesant. Este, cred, o miză pentru Bolojan și pentru cei care îl susțin să găsească o formulă care să încerce, cumva, să prevină astfel de momente în viitor.

Mie mi se pare însă că orice formulă de conducere sau de guvernare internă a partidului s-ar implementa ca urmare a congresului de duminică nu are cum să prevină apariția unor asemenea situații.

Dacă un personaj din conducerea partidului, președintele însuși, un prim-vicepreședinte, unul sau mai mulți lideri ori câteva filiale mai importante vor să trădeze poziția oficială a partidului sau poziția președintelui, asta se poate întâmpla oricând. Indiferent că îi spunem Biroul Permanent Național (BPN), Biroul Executiv (BEX) sau modificăm numărul de președinți ori de vicepreședinți.

Mișcarea aceasta cu congresul este, pe de o parte, necesară. Înțeleg foarte bine că Ilie Bolojan are nevoie acum de un semnal de forță, legitimat la nivel de congres, nu doar de o parte a conducerii, cum a fost până acum.

Pe de altă parte, este și un fel de măsură disperată, luată de urgență. Este surprinzător pentru mine că reușesc să organizeze congresul atât de din scurt. Asta, în sine, cred că este un semnal de forță din partea lui Bolojan.

Dar momentul acesta va trece într-o formă sau alta, cu sau fără Bolojan ori Veștea. Vom vedea și ce se va lega de dosarul lui Ciucu și ce vor face ceilalți prim-vicepreședinți, Predoiu, doamna Gorghiu, oamenii importanți din PNL.

Cumva, lucrurile vor trece. Mie mi se pare că ceea ce se hotărăște la acest congres, inclusiv forma în care va arăta partidul sau conducerea sa, va rămâne apă sub pod.

Nu cred că va exista un impact pe termen foarte lung care să prevină apariția unor astfel de situații sau să elimine complet tentația trădării, a schimbării de tabără într-un moment-cheie din punct de vedere politic, care poate apărea din nou peste șase luni sau peste cinci ani.

Nu cred că poate fi vorba despre o schimbare de direcție. Aici este o chestiune extrem de personalizată. Veștea și cei din PNL care îl susțin în acest moment nu vorbesc neapărat despre schimbarea direcției PNL.

Doar că, până acum câteva săptămâni, nu susțineau rămânerea într-o coaliție cu PSD. Așa își doreau atunci, iar între timp au sunat Nicușor Dan sau și-au dat seama că interesul național este mai presus de interesul partidului.

Nu vorbim aici despre o chestiune ideologică, despre faptul că unii sunt mai liberali, iar alții mai conservatori.

Mi se pare că singura schimbare de direcție despre care putem vorbi se referă strict la momentul politic actual. Dacă tabăra Bolojan suferă o înfrângere mâine, atunci vorbim despre o schimbare de direcție a partidului, dar, din nou, raportată strict la momentul de acum.

Poate chiar, într-un fel, schimbarea de direcție ar fi mai degrabă ceea ce face Bolojan. Adică rupe PNL de felul în care a acționat, inclusiv sub conducerea lui, din 2021, de când au intrat din nou în această mare coaliție cu PSD.

Deci, dacă va câștiga tabăra care se opune lui Bolojan, atunci mi se pare că PNL rămâne pe direcția pe care a avut-o până în săptămânile de dinaintea moțiunii de cenzură.

Excluderi sau reconciliere: test pentru noua conducere

Care ar trebui să fie primele decizii ale lui Ilie Bolojan pentru a arăta că noua conducere nu este doar una de etapă?

Aici cred că va conta foarte mult cum va gestiona tabăra Bolojan, presupunând că va ieși câștigătoare din congres, relația cu cei care vor pierde.

Se pot întâmpla două lucruri. Poate că Veștea pleacă, împreună cu o parte a PNL din Parlament și cu o parte dintre filiale. Deja ne vom da seama mâine dacă Bolojan vrea să folosească instrumentul excluderilor.

Băsescu: România traversează cea mai gravă criză politică de după Revoluție. „Bolojan și Grindeanu împart răspunderea pentru dezastrul care urmează”

Este foarte tentant. Înțeleg reflexul: „Uite trădătorii, trebuie să-i dăm afară din partid”.

Dacă se întâmplă asta, vor trebui excluși foarte mulți. Nu cred că este suficient să îl scoți doar pe Veștea, după poziționările pe care le-am văzut în ultimele săptămâni.

În acest caz, s-ar putea să avem un PNL 2, un alt partid liberal care se formează imediat și susține în Parlament guvernul Veștea sau merge într-o alianță cu PSD.

Rupturi în PNL au existat și recent, dar și dintotdeauna, de când există liberalism în România. Mai ales după 1990, au fost mereu astfel de momente, cu riscul să plece oameni relativ importanți pentru trecutul recent al PNL, precum Rareș Bogdan sau Lucian Bode.

Poate că Ilie Bolojan va rezista impulsului de a recurge la excluderi. Dacă reușește, ar putea avea câștig de cauză pe termen mai lung.

Eu așa văd lucrurile. Înțeleg nevoia de sânge, ideea că trădarea trebuie sancționată, dar poate că va interpreta situația în logica: a apărut această problemă, am tranșat-o în felul acesta, iar de aici mergem mai departe. Cine nu dorește nu are decât să își dea demisia din partid, să facă alt partid sau mai știu eu ce.

Pentru viitorul PNL, aceasta mi s-ar părea o strategie mai bună.

Asta este ceea ce vedem noi din exterior. Nu știm cât de agresivi au fost cei care i se opun acum lui Bolojan, cât de mare a fost trădarea, cât de adânc a mers sau cât de mult a fost pregătită.

Poate că, în timp ce lucrurile păreau în regulă între Bolojan, Veștea și cei din jurul lui Veștea, în interior se întâmplau lucruri pe care noi nu le vedem neapărat. Felul în care se va acționa depinde și de acestea, de modul în care s-au desfășurat lucrurile în PNL în această perioadă.

Rupturile din PNL și noua reașezare a partidelor

Poate disputa dintre Adrian Veștea și conducerea PNL să lase nemulțumiri care să afecteze partidul și după congres?

PNL are o șansă pe care nu a avut-o de multă vreme: aceea de a se plasa pe o traiectorie importantă, care reflectă schimbările pe care le vedem în sistemul nostru de partide.

Au existat câteva faze în evoluția sistemului românesc de partide. Anii ’90 au fost complicați, agitați și foarte volatili. După 2000, odată cu stabilizarea PSD, s-au mai stabilizat și liberalii. A urmat perioada 2000-2010, poate chiar puțin mai departe, apoi fuziunea PNL-PDL, care a deschis o altă etapă.

După apariția AUR, cred eu, am intrat într-o fază nouă, care încă nu este așezată. Mai ales după intrarea AUR în Parlament, în 2020, și după ce partidul a căpătat tot mai multă tracțiune, ajungând să își dubleze procentul.

AUR și zona de extremă conservatoare au devenit actori instituționalizați, împământeniți în sistemul nostru de partide. Asta a lăsat celelalte partide puțin în ceață, pentru că nu au știut foarte bine cum să se poziționeze.

PSD nu știe dacă este un partid tradițional-conservator, care țintea o mare parte din electoratul plecat spre AUR, sau dacă trebuie să fie altceva. Îl încurcă și afilierea la familia social-democraților europeni.

Aș spune că, până în ultimele luni, spre meritul său, PSD a reușit să reziste tentației de a se duce spre extrema conservatoare pentru a-și recupera propriul electorat. A rămas mai degrabă într-o zonă moderată, centristă, în fine, cum vrem să o denumim.

Există însă și partea cealaltă a sistemului de partide, mai liberală în sens occidental, nu neapărat românesc. Nu cu gândul la PNL spun „liberală”.

Este zona ceva mai progresistă, mai antreprenorială, care respinge dependența prea mare de stat și vrea să fie lăsată mai mult în pace de acesta. În ultimii ani, ea s-a dus în mod tradițional, la două-trei rânduri de alegeri, către USR.

Ilie Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL. Echipa completă și noile nume intrate în partid

Dar și PNL a fost acolo, cumva. Așa cum AUR a fost o problemă pentru PSD, USR a fost o problemă pentru PNL, pentru că liberalii nu au știut foarte bine cum să se raporteze. PNL vrea zona de dreapta, dar cred că „dreapta” este o aproximare prea largă pentru ceea ce vedem aici. De aceea spun liberal, conservator sau folosesc cuvinte de acest gen.

Șansa unui culoar comun PNL–USR

Cum se va poziționa PNL după congres față de PSD, USR și AUR pentru a recupera electorat?

Cred că, prin ceea ce se întâmplă acum, sistemul de partide se poate așeza. Există șansa să avem o zonă puternic conservatoare, chiar de extremă conservatoare, un PSD care rămâne cumva pendulând între două lumi și, probabil, dacă se vor rupe oameni din PNL, aceștia să se apropie de PSD.

PNL și USR, care au jucat foarte loial în raport cu Bolojan în ultimele săptămâni, ar putea constitui o alianță politică sau o formulă de acest gen.

Ar putea rămâne o construcție politică ce acoperă mai coerent zona electoratului pro-european, modernist, ușor progresist pe alocuri, pro-piață în general și favorabil antreprenoriatului.

De aceea spun că ar putea fi o șansă pentru PNL să se poziționeze ferm pe acest culoar al noului sistem de partide din România și să obțină beneficii electorale.

Fără să fie nevoit să se ducă spre electoratul PSD, spre zona primarilor și a structurilor teritoriale care trebuie să fie nemulțumiți. Nu trebuie să meargă spre PSD, cum a făcut în ultimii ani, și nici spre AUR.

Poate intra într-un parteneriat mai coerent cu USR. Știm că relația dintre cele două partide nu a fost întotdeauna atât de loială cum a fost în ultimele săptămâni. În 2021, cu Ludovic Orban, a fost complicat, iar ulterior au existat tensiuni și la europarlamentare.

Poate că este o șansă bună pentru PNL ca partid, pentru un PNL-Bolojan, să vedem cum se așază dinamica în zilele următoare.

Dar eu cred că, mai mult decât în ultimii ani, PNL are șansa, împreună cu USR, să se poziționeze electoral pe un culoar care să nu îl pună în situația de a pendula cu discursul spre un conservatorism prea apăsat sau spre o indecizie ideologică, pe care au avut-o de multe ori în ultima vreme.