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Gruparea Veștea contestă legalitatea demisiilor cerute de la tribuna Congresului extraordinar al PNL

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Congresul extraordinar al PNL a decis, cu unanimitate de voturi, să solicite demisia din partid a lui Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea. Potrivit hotărârii adoptate în cadrul reuniunii, în cazul în care cei vizați nu își vor depune demisiile până luni, la ora 12:00, vor fi declanșate procedurile de excludere din formațiune. Totuși, surse din echipa premierului desemnat Adrian Veștea susțin că excluderile votate în cadrul Congresului extraordinar al PNL nu pot produce efecte juridice sau statutare, invocând suspendarea unor decizii anterioare și posibile vicii de procedură.

PNL organizează duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
PNL organizează duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Contestații privind legalitatea procedurii

Surse din echipa Veștea afirmă că demersul Congresului de eliminare a celor cinci membri ar fi afectat de vicii de legalitate și că sancțiunile anunțate nu pot fi aplicate.

Acestea susțin că deciziile Biroului Politic Național nr. 22 și nr. 25 din 15 iunie au fost suspendate printr-o hotărâre executorie, ceea ce ar face imposibilă utilizarea lor ca temei pentru excluderi.

„A sancționa pe baza unor decizii suspendate înseamnă a sfida o hotărâre judecătorească”, afirmă sursele citate.

De asemenea, acestea susțin că mecanismul de sancționare utilizat nu ar fi prevăzut de statutul partidului, argumentând că nicio structură internă nu poate delega unei alte structuri competența de a dispune excluderi colective fără respectarea procedurilor disciplinare.

Dispute privind aplicarea noului statut

Sursele din echipa Veștea mai susțin că noul statut al PNL, adoptat în cadrul congresului, nu poate fi aplicat retroactiv pentru fapte anterioare intrării sale în vigoare.

Acestea invocă principiul neretroactivității și susțin că procedura de excludere ar fi fost derulată ca și cum noul statut ar fi fost deja aplicabil, ceea ce ar ridica semne de întrebare asupra legalității întregului proces.

„Pe acest viciu, întreaga procedură, inclusiv Congresul, este susceptibilă de a fi anulată în instanță”, susțin sursele citate, care anunță intenția de a sesiza forurile jurisdicționale competente pentru verificarea legalității deciziilor adoptate.

Congresul extraordinar al PNL cere demisia liberalilor care se opun lui Bolojan

Anunțul a fost făcut de Robert Sighiartău, care a precizat că măsura are la bază încălcarea repetată a deciziilor partidului.

„Congresul reține responsabilitatea lui Lucian Bode privind situația gravă financiară a PNL, în consecină Congresul solicită demisia din calitatea de membri ai PNL. Dacă nu își vor prezenta demisia până mâine la ora 12.00, Congresul mandateaza Biroul Politic Național al PNL să declanșeze procedurile de excludere, în conformitate cu prevederile statutare ale PNL”, a declarat Robert Sighiartău.

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Decizia vizează cinci nume importante din partid: europarlamentarul Rareș Bogdan, fostul secretar general Lucian Bode, președintele Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma, fostul ministru al Justiției Alina Gorghiu și premierul desemnat Adrian Veștea.

Momentan, cei cinci lideri vizați de decizie nu au anunțat public dacă își vor depune demisia din PNL sau dacă vor contesta măsura adoptată de Congres. În cazul în care termenul stabilit expiră fără depunerea demisiilor, Biroul Politic Național al partidului va putea demara procedurile de excludere. Propunerea a fost votată cu unanimitate. De asemenea, s-a reconfirmat că PNL nu va mai face coaliție cu PSD.

PNL organizează duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar în care Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului, în timp ce Adrian Veștea contestă legalitatea reuniunii și amenință cu acțiuni în instanță.

Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, de la ora 12.00, cu participarea a aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară. Aceștia sunt chemați să aleagă noua conducere a partidului și să voteze o serie de modificări importante ale Statutului formațiunii. Decizia convocării Congresului a fost adoptată în cadrul Consiliului Național Extraordinar, cu 566 de voturi pentru, reprezentând aproximativ 85% dintre voturile exprimate. Împotrivă s-au pronunțat 97 de membri, iar 19 s-au abținut. Detalii AICI.

Rareș Bogdan atacă dur conducerea PNL în timpul Congresului

Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat direcția în care se îndreaptă PNL și candidatura lui Ilie Bolojan la șefia formațiunii, susținând că partidul riscă să își piardă identitatea liberal-conservatoare și să devină „sluga USR”. O poziție similară a adoptat și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, care a acuzat „USR-izarea partidului”.

Rareș Bogdan a susținut că viitoarea conducere a partidului ar include persoane care nu au avut până de curând legături cu PNL și care nu împărtășesc valorile tradiționale ale liberalismului românesc.

El criticat promovarea unor persoane venite din alte formațiuni politice, în detrimentul liderilor locali ai partidului.

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