Obiectivul stabilit de Ilie Bolojan pentru PNL, după depunerea candidaturii: „Un partid unit, puternic şi respectat”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi-a depus sâmbătă candidatura pentru un nou mandat în fruntea formaţiunii, acesta punctând că formula de conducere propusă are drept obiectiv un partid unit, puternic şi respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade.

"Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar care va avea loc mâine la Bucureşti. Candidez cu moţiunea 'Modernizare cu Rădăcini', alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism şi de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar şi de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil şi mai conectat la aşteptările românilor", a scris Bolojan, pe Facebook.

El a precizat că, alături de echipa sa, îşi asumă responsabilitatea de a reconstrui încrederea românilor în liberali.

"Alături de colegii din Biroul Naţional, ne asumăm responsabilitatea de a reconstrui încrederea, de a întări partidul şi de a oferi o direcţie clară pentru viitor. Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic şi respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade. Vom face tot ce ţine de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor", a mai scris Ilie Bolojan.

Potrivit unui comunicat al PNL, echipa de conducere propusă este:

Prim-vicepreşedinte - Dan Motreanu

Secretar general - Robert Sighiartău

Vicepreşedinţi - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Muresan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga.

La Congresul de duminică, liberalii vor vota modificarea Statutului, care prevede desfiinţarea Biroului Executiv, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul singur, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor care rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid şi clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor PNL.

Astfel, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat - cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă şi 3 abţineri - modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Potrivit PNL, principalele modificări ale statutului sunt: Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului

La Congresul Extraordinar de duminică vor participa 2.500 de delegaţi.