Selecționata Spaniei a câștigat al doilea său titlu mondial la fotbal după cel din 2010. Ibericii au învins Argentina cu 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Campioană europeană en titre, Spania s-a impus în fața deținătoarei titlului mondial, echipă care era, totodată, și campioană a Americii de Sud. Golul victoriei a fost înscris de Ferran Torres (minutul 106), dar ibericii au dominat autoritar confruntarea.

Cu Lionel Messi anihilat, sud-americanii nu au avut niciun șut pe poartă, ei reușind abia pe final să amenințe poarta adversă.

Este pentru a doua oară când Spania cucerește titlul mondial. Prima oară a făcut-o în 2010, în Africa de Sud, într-o finală cu Olanda. Și atunci ibericii s-au impus tot cu 1-0 și tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.

Ibericii au avut prima ocazie de gol prin Yamal (min. 5), după o combinație cu Olmo, dar Martinez a apărat. Alte situații bune au fost irosite de Oyarzabal (min. 39) și Cucurella (min. 43). După pauză, Baena (min. 46), Olmo (min. 64), Torres (min. 67), Pedri (min. 77), Cubarsi (min. 77), Laporte (min. 81), Nico Williams (min. 90+3) și Yamal (min. 90+8) au încercat să înscrie, însă fără succes.

În min. 90+3, Enzo Fernandez a făcut un fault la Cubarsi, la centrul terenului, și a văzut al doilea cartonaș galben (primul l-a luat pentru că a comentat la o decizie a arbitrului)... Argentinianul a fost eliminat.

În prelungiri, Nico Williams a reușit să înscrie (min. 96), însă golul n-a fost validat pentru un fault comis de Merino la Otamendi. Același Merino a ratat o mare ocazie de gol (min. 103), reluând cu capul de la 7 metri pe lângă poartă.

Unicul gol s-a marcat în min. 106, când Pedro Porro a trimis o centrare în careu, Nico Williams a întors cu capul, iar Ferran Torres a șutat sub transversală.

Condusă, Argentina s-a aruncat disperată în atac și a avut două șanse de a înscrie. Senesi (min. 120) a reluat din careul mic centrarea lui Simeone, dar mingea a fost deviată în corner. Același Simeone (min. 120+2) a șutat de la 10 metri din voleu peste poartă.

Spania a câștigat partida și a redevenit campioană mondială.

Spania - Argentina 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri

NEW YORK / NEW JERSEY (19 iulie 2026) * East Rutherford, New York/New Jersey Stadium * Spectatori: 80.663 spectatori * Arbitru: Slavko Vincic * Arbitri asistenți: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (toți din Slovenia) * Arbitrul nr. 4: Adham Makhadmeh (Iordania) * Arbitrul asistent de rezervă: Mohammad Alkalaf (Iordania) * Arbitrul video: Bastian Dankert (Germania) * Arbitri asistenți video: Nicolas Gallo (Columbia), Khamis Al Marri (Qatar) * Arbitrul video de rezervă: Tatiana Guzman (Nicaragua) * Arbitrul asistent video de rezervă: Guillermo Pacheco (Mexic)

A marcat: Ferran Torres (min. 106).

Spania: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte (4. Eric Garcia, 99), 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (cpt. / 18. Martin Zubimendi, 99) - 10. Dani Olmo (6. Mikel Merino, 75), 8. Fabian Ruiz (20. Pedri, 62) - 19. Lamine Yamal, 21. Mikel Oyarzabal (7. Ferran Torres, 62), 15. Alejandro Baena (17. Nico Williams, 75).

Rezerve neutilizate: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 5. Marcos Llorente, 9. Gavi, 11. Yeremy Pino, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.

Antrenor: Luis De la Fuente.

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 4. Gonzalo Montiel (26. Nahuel Molina, 58), 13. Cristian Romero (25. Facundo Medina, 70), 6. Lisandro Martinez (19. Nicolas Otamendi, 44), 3. Nicolas Tagliafico - 7. Rodrigo De Paul (17. Giuliano Simeone, 70), 24. Enzo Fernandez, 20. Alexis Mac Allister, 15. Nicolas Gonzalez (5. Leandro Paredes, 46) - 10. Lionel Messi (cpt.), 9. Julian Alvarez (2. Marcos Senesi, 102).

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 16. Thiago Almada, 18. Nicolas Paz, 21. Jose Manuel Lopez, 22. Lautaro Martinez.

Antrenor: Lionel Scaloni.