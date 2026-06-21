Hubert Thuma consideră că PNL s-a „userizat”: „O conducere construită cu oameni care au descoperit acum că sunt liberali”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a lansat duminică un mesaj critic la adresa direcției în care se îndreaptă PNL, înaintea congresului în care Ilie Bolojan candidează pentru șefia formațiunii cu moțiunea intitulată „Modernizare cu Rădăcini”.

Thuma susține că, în realitate, „rădăcinile lipsesc cu desăvârșire”, afirmând că partidul trece printr-un proces de transformare profundă, pe care îl descrie drept o „USR-izare” a PNL.

„Unii dintre noi au spus-o de luni de zile: USR-izarea PNL nu este o simplă acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă”, a scris Hubert Thuma pe Facebook.

Critici privind noua conducere a partidului

Liderul CJ Ilfov afirmă că în noua structură de conducere ar fi promovați oameni care au intrat recent în partid, în detrimentul liderilor din teritoriu.

„O conducere construită cu oameni care au descoperit că sunt liberali în această săptămână. Printre ei, Dragoș Pîslaru, care în decembrie 2024 obținea 1% ca lider de partid, își asuma eșecul și promitea un pas în spate. Pasul în spate pare cǎ îl aduce direct în conducerea PNL”, a transmis Thuma.

Acesta critică faptul că aleșii locali ai PNL – primari și președinți de consilii județene – care au contribuit la consolidarea partidului în teritoriu, ar fi excluși din procesul decizional.

„Cei 12 președinți de consilii județene, cei 1.150 de primari și zecile de mii de aleși locali care au construit acest partid județ cu județ, sat cu sat, sunt spectatori”, a mai afirmat Thuma.

Mesaj către conducerea PNL

Hubert Thuma susține că noua direcție politică ar ignora contribuția organizațiilor locale și experiența acumulată de-a lungul anilor în partid. În opinia sa, PNL nu ar trebui să devină „o platformă de reinserție politică”, ci să rămână un partid cu tradiție, construit în timp.

„Domnul Bolojan a decis că munca voastră de zeci de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate în altă parte. E un partid cu 150 de ani de istorie. Iar istoria asta nu se rescrie într-un congres”, a scris acesta.

Hubert Thuma avertizează că transformările din interiorul formațiunii ar putea îndepărta partidul de baza sa tradițională: „PNL a trecut prin lucruri mai grele. Va trece și prin acesta. Rămâne doar o întrebare: când își vor da seama membrii PNL că ceea ce se construiește azi în numele lor nu mai seamănă cu partidul pentru care au votat?”.

Congres cu mize majore în PNL

PNL organizează duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar în care Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului, în timp ce Adrian Veștea contestă legalitatea reuniunii și amenință cu acțiuni în instanță. Detalii AICI.

Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, începând cu ora 12.00, cu participarea a aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară. Aceștia sunt chemați să aleagă noua conducere a partidului și să voteze o serie de modificări importante ale Statutului formațiunii. Decizia convocării Congresului a fost adoptată în cadrul Consiliului Național Extraordinar, cu 566 de voturi pentru, reprezentând aproximativ 85% dintre voturile exprimate. Împotrivă s-au pronunțat 97 de membri, iar 19 s-au abținut.