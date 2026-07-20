Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor

Litoralul bulgăresc rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români, datorită distanței mici, plajelor întinse și gamei variate de prețuri. De la stațiuni unde o familie poate găsi cazare accesibilă, până la resorturi de cinci stele cu servicii premium, Bulgaria oferă variante pentru aproape orice buget.

Pentru cei care caută cea mai ieftină stațiune Bulgaria, răspunsul nu este unul oficial, deoarece tarifele diferă în funcție de sezon, tipul de cazare și perioada rezervării. Totuși, printre stațiunile cunoscute pentru prețuri mai accesibile se află Kiten, Primorsko, Obzor și Pomorie.

Care sunt cele mai ieftine stațiuni din Bulgaria

Kiten, una dintre cele mai accesibile stațiuni de pe litoralul bulgăresc

Kiten este una dintre stațiunile preferate de turiștii care caută o vacanță la mare cu un buget mai redus. Localitatea este situată în sudul litoralului bulgăresc, la aproximativ 5 kilometri de Primorsko și la circa 55 de kilometri de Burgas. Stațiunea este cunoscută pentru cele două golfuri ale sale, Atliman și Karaagach, dar și pentru oferta mare de pensiuni, hoteluri mici și apartamente de vacanță.

Spre deosebire de stațiunile mari, unde predomină resorturile all inclusive, Kiten are o structură turistică mai apropiată de modelul clasic de litoral: multe unități de cazare private, restaurante locale și variante pentru familii.

Prețurile diferă semnificativ în funcție de lună. În extrasezon sau pentru rezervări făcute din timp pot fi găsite variante mai ieftine, în timp ce în lunile de vârf, iulie și august, tarifele cresc considerabil. Pentru o cameră dublă într-o unitate de categorie medie, turiștii trebuie să se aștepte la prețuri care pot varia de la câteva sute de lei pe noapte, în funcție de servicii, apropierea de plajă și regimul de masă.

Primorsko, alegerea preferată de multe familii

Primorsko este una dintre cele mai cunoscute stațiuni din sudul litoralului bulgăresc. Are două plaje mari, numeroase restaurante și o ofertă variată de cazare, de la apartamente până la hoteluri.

Stațiunea este apreciată în special de familiile cu copii datorită plajelor late și a atmosferei mai liniștite decât în marile resorturi.

Apropierea de rezervația naturală Ropotamo și de alte obiective turistice reprezintă un avantaj pentru cei care vor să combine vacanța la mare cu excursii. Kiten și Primorsko sunt promovate inclusiv în materialele oficiale de turism ale Bulgariei ca destinații importante ale litoralului sudic.

Obzor și Pomorie, alternative pentru bugete moderate

Obzor este o altă variantă pentru turiștii care caută prețuri mai accesibile decât în stațiunile mari. Localitatea are una dintre cele mai lungi plaje de pe litoralul bulgăresc și oferă o combinație între liniște și facilități turistice.

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Pomorie este preferată atât pentru vacanțele la mare, cât și pentru turismul balnear. Stațiunea este cunoscută pentru nămolul terapeutic și apropierea de Burgas, ceea ce o face o alegere practică pentru turiștii care vor acces rapid la servicii și atracții.

Potrivit Institutului Național de Statistică din Bulgaria, turismul de litoral reprezintă una dintre cele mai importante componente ale industriei turistice bulgare. În 2025, unitățile de cazare din Bulgaria au raportat 9,5 milioane de sosiri și 28,8 milioane de înnoptări.

Cele mai luxoase stațiuni de pe litoralul bulgăresc

La polul opus se află stațiunile dezvoltate în jurul hotelurilor de patru și cinci stele, al resorturilor all inclusive și al serviciilor premium.

Sunny Beach, cel mai mare resort din Bulgaria

Sunny Beach este cea mai mare stațiune de pe litoralul bulgăresc și una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din țară. Stațiunea are sute de hoteluri, restaurante, cluburi și numeroase facilități pentru turiști.

Este preferată de cei care caută o vacanță cu multe opțiuni de divertisment, dar și de familiile care aleg pachete all inclusive.

Datorită dimensiunii sale și a numărului mare de hoteluri, Sunny Beach oferă o gamă largă de prețuri, de la variante accesibile până la resorturi de lux.

Nisipurile de Aur, stațiunea hotelurilor premium

Nisipurile de Aur este una dintre cele mai cunoscute stațiuni din nordul litoralului bulgăresc. Este apreciată pentru plaja lungă, hotelurile moderne, centrele spa și apropierea de Varna.

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Stațiunea este orientată mai mult către turismul de resort, iar prețurile sunt în general mai ridicate decât în stațiunile mici din sud.

Sveti Vlas și Sozopol, destinații pentru turiștii care caută exclusivitate

Sveti Vlas este una dintre cele mai elegante stațiuni de pe litoralul bulgăresc. Este cunoscută pentru marina cu iahturi, hotelurile premium și apropierea de Sunny Beach.

Sozopol este o destinație diferită, unde turismul de lux se combină cu centrul istoric, restaurantele și atmosfera unui vechi oraș de coastă.

Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică din Bulgaria arată că regiunea de sud-est a țării, care include principalele stațiuni de pe litoralul Mării Negre, concentrează o parte importantă a capacității turistice și a numărului de înnoptări.

Pentru turiștii interesați de cea mai ieftină stațiune Bulgaria, Kiten și Primorsko rămân printre cele mai bune alegeri datorită varietății de cazare și a atmosferei mai relaxate. Cei care caută servicii premium și resorturi mari se vor orienta mai degrabă către Sunny Beach, Nisipurile de Aur sau Sveti Vlas, unde bugetul necesar pentru vacanță este mai ridicat.