Condamnări în dosarul Băile Herculane. Cum a fost furată o stațiune: „creierul” operațiunii a scăpat de răspunderea penală

Condamnări în dosarul DIICOT privind devalizarea stațiunii Băile Herculane. Curtea de Apel Timișoara a dispus condamnarea a șase persoane, potrivit portalului instanței. Decizia nu este definitivă.

Omul de afaceri Alexandru Gavrilescu a primit cea mai mare pedeapsă: 10 ani şi 4 luni de închisoare, instanţa dispunând totodată confiscarea a peste un milion de euro. Lichidatorii judiciari Mioara Dumitrache şi Victoriţa Oprea au primit câte 9 ani de închisoare.

Gheorghe Brad, executor judecătoresc a primit 7 ani de închisoare.

Marius-Cristian Ghiţă, lichidator judiciar – 6 ani de închisoare.

Ion Tăbugan, om de afaceri – 5 ani de detenţie.

Considerat „creierul” întregii operaţiuni, fostul deputat PSD Iosif Armaş a scăpat de răspunderea penală ca urmare a intervenirii prescripţiei. Totuşi, instanţa a dispus confiscarea a 4,8 milioane de euro de la acesta.

19 imobile din stațiune, confiscate de stat

Într-una dintre cele mai importante măsuri din dosar, judecătorii au decis confiscarea a 19 imobile din Băile Herculane, printre care:

- complexul hotelier Hercules

- hotelurile Ferdinand, Diana, Afrodita, Roman, Minerva

- băile termale Apollo, Hebe, Neptun, Venera, Diana

- foste sanatorii, pavilioane medicale şi Cazinoul din Băile Herculane

- restaurante şi clădiri administrative

- mai multe terenuri, inclusiv păduri din zona Domogled și Cerna

Aceste imobile vor trece în proprietatea statului român.

Cum a fost „cumpărat” tot centrul staţiunii Băile Herculane

Potrivit DIICOT, dosarul vizează un grup infracțional organizat acuzat de delapidare, spălare de bani, abuz în serviciu, şantaj şi sustragere de sub sechestru.

Anchetatorii susțin că schema infracțională a avut două etape:

- Împrumutarea a aproape 10 milioane de kilograme de zahăr din rezerva de stat, cu drept de vânzare și obligația de restituire în 180 de zile – obligație care nu a fost respectată.

- Folosirea banilor obținuți din vânzarea zahărului pentru a cumpăra majoritatea clădirilor din centrul staţiunii, iar ulterior girarea unor împrumuturi cu imobile istorice, multe vechi de peste un secol.

Povestea afacerii a început în anul 2001, când Iosif Armaş conducea societatea Argirom Internațional. Procurorii afirmă că prin nerespectarea obligațiilor asumate și prin tranzacțiile ulterioare, stațiunea Băile Herculane a fost practic furată. Decizia Curții de Apel Timișoara poate fi atacată cu recurs.

Înființată în urmă cu 19 secole, stațiunea Băile Herculane din Caraș-Severin a trecut de-a lungul timpului prin mai multe perioade de înflorire și declin. În trecut, a fost căutată de împărați, dar cu timpul a ajuns tot mai departe de strălucirea de altădată.