Vineri, 14 Noiembrie 2025
Laboratoare ilegale de droguri, descoperite la percheziții în România, Republica Moldova, Cehia și Ungaria. Au fost arestate 16 persoane

Publicat:

O acțiune comună, desfășurată de DIICOT Iași și autoritățile judiciare din Republica Moldova, Cehia și Ungaria, care a vizat destructurarea unei grupări specializate în trafic de droguri de risc, s-a încheiat cu dezafectarea unor laboratoare ilegale de droguri și arestarea a 16 persoane.

Membrii rețelei făceau operațiuni cu droguri. FOTO Shutterstock
Membrii rețelei făceau operațiuni cu droguri. FOTO Shutterstock

„La data de 11 noiembrie 2025, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și autoritățile judiciare din Republica Moldova, Republica Cehă și Ungaria, vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată specializată în trafic de droguri de risc, mare risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive și operațiuni ilegale cu precursori de droguri, au fost puse în aplicare 18 mandate de percheziție, pe teritoriile României, Republicii Moldova, Cehiei și Ungariei”, precizează DIICOT, vineri, într-un comunicat.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, un grup infracțional organizat, constituit din cetățeni români și moldoveni, acționând în conexiune cu elemente de criminalitate organizată din Republica Cehă, au procurat, prin diverse modalități, precursori și substanțe de bază provenite din diferite surse, pe care le-au transformat în pseudoefedrină, în cadrul unor laboratoare artizanale de tip „inversie”.

Substanța obținută a fost transportată prin România în Republica Cehă, unde membrii grupării aveau legături cu mai multe persoane implicate în transformarea pseudoefedrinei, într-un laborator de conversie, în metamfetamină (drog de mare risc), care ulterior a fost comercializată către diverși consumatori și dealeri din state ale Uniunii Europene, în special din Republica Cehă și Germania.

„Din investigațiile efectuate în cadrul echipei comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST și cu suportul EUROPOL, a rezultat că gruparea de criminalitate organizată transfrontalieră este structurată pe mai multe paliere, axate pe etapele de procurare a precursorilor, transformarea acestora în droguri de mare risc (metamfetamină) și comercializare”, se mai arată în comunicat.

Până la acest moment, s-a stabilit că membrii grupării de naționalitate moldovenească s-au ocupat de procurarea și transportul precursorilor, iar ceilalți aflați pe teritoriul Cehiei au avut sarcini constând în transformarea precursorilor de droguri în cadrul laboratoarelor artizanale de conversie și comercializarea produsului finit.

Au fost dezafectate trei laboratoare ilegale de droguri

Actele de urmărire penală au mai arătat că, pentru a disimula activitatea infracțională, unul dintre membri grupului infracțional a utilizat ca paravan o societate comercială, situată pe raza municipiului Iași.

„În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriile celor 4 state au fost descoperite și dezafectate trei laboratoare ilegale și au fost găsite și ridicate diferite cantități de substanțe și produse chimice, printre care peste 5 kilograme de metamfetamină, aproximativ 40 de kilograme comprimate conținând efedrină, 50 litri toluen, 280 kilograme sodă caustică, diferite cantități de fosfor și 70 kilograme de reziduuri rezultate în urma producției de metamfetamină. De asemenea, au fost indisponibilizate echipamentele utilizate la producția ilegală de drog de mare risc și două autovehicule folosite la transportul substanțelor”, mai precizează DIICOT.

16 persoane au fost arestate

Autoritățile judiciare din Cehia, Ungaria și Moldova au dispus ulterior arestarea preventivă a 16 inculpați.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Iași.

Amintim că, în octombrie, doi cetățeni spanioli, un bărbat și o femeie, au fost arestați după ce au fost prinși în flagrant în Arad cu 7,1 kilograme de canabis aduse din Spania, pe care intenționau să le vândă în România.

Tot în octombrie, Poliția Română a distrus peste 4 tone de droguri, aflate în custodie, în cadrul unei operațiuni desfășurate conform procedurilor legale. Drogurile provin din dosare DIICOT și reprezintă capturi record, inclusiv 1,4 tone de heroină confiscată în Portul Constanța.

