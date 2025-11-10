Percheziții în Argeș într-un dosar de camătă și jocuri de noroc ilegale: un ofițer de poliție, suspectat că ar fi protejat gruparea

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, au efectuat luni, 10 noiembrie 2025, patru percheziții domiciliare în județul Argeș, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și desfășurarea de jocuri de noroc fără licență sau autorizație.

Potrivit DIICOT, din probele administrate a reieșit că, în luna februarie 2025, trei persoane au constituit, pe raza județului Argeș, un grup infracțional organizat bazat pe încrederea reciprocă derivată din relațiile de familie și de prietenie. Scopul acestuia era obținerea unor importante beneficii materiale din organizarea și participarea la jocuri de noroc neautorizate.

Unul dintre suspecți, considerat liderul grupării, ar fi pus la dispoziția celorlalți membri o clădire în care funcționează un hotel, pe care o administrează în fapt, și unde ar fi avut loc jocurile de noroc ilegale. În același loc, suspecții ar fi acordat sume de bani cu titlu de împrumut, percepând dobânzi ca o activitate constantă.

Un polițist cu funcție de conducere, acuzat că a oferit protecție

Anchetatorii mai arată că, tot în februarie 2025, la gruparea de criminalitate organizată ar fi aderat, sub forma sprijinirii, un alt suspect – un ofițer de poliție cu funcție de comandă. „În virtutea funcției deținute, acesta ar fi înlesnit activitatea infracțională desfășurată de membrii grupării și le-ar fi asigurat protecție”, se precizează în comunicatul DIICOT.

Audieri la sediul DIICOT Pitești

Persoanele vizate în dosar sunt audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, iar activitățile judiciare se desfășoară împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești.

Reprezentanții instituției subliniază că, „pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.