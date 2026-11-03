 Condamnarea lui Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare, desființată. Rapperul va fi judecat din nou | adevarul.ro
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Condamnarea lui Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare, desființată. Rapperul va fi judecat din nou

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Rapperul american Wiz Khalifa ar putea scăpa de condamnarea la nouă luni de închisoare cu executare, după ce Curtea de Apel Constanța i-a admis contestația în anulare. Instanța a desființat hotărârea de condamnare și a dispus rejudecarea apelului procurorilor DIICOT.

Wiz Khalifa
Wiz Khalifa Foto: Beach Please!

Potrivit News.ro, la mijlocul lui septembrie, dosarul rapperului american Thomaz Cameron Jibril, cunoscut drept Wiz Khalifa, a cerut strămutarea dosarului privind contestaţia în anulare de la Curtea de Apel Constanţa la o altă instanţă din ţară.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât ca dosarul să fie judecat de Curtea de Apel Bucureşti (CAB), decizia magistraţilor fiind definitivă.

CAB a admis contestația în anulare depusă de Wiz Khalifa, a desființat decizia prin care rapperul fusese condamnat la nouă luni de închisoare și a anulat mandatul de executare a pedepsei emis de Tribunalul Constanța.

„Admite contestaţia în anulare formulată de contestatorul – condamnat H.C.J., împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024.

Desfiinţează decizia penală nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 7777/118/2024. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 269/18.12.2025 emis de Tribunalul Constanţa”, se arată în soluţia pe scurt a instanţei.

Rejudecarea apelului procurorilor DIICOT a fost programată pentru 12 noiembrie. Instanța a anunțat avocatul ales al lui Wiz Khalifa și face demersuri pentru ca rapperul să participe la proces prin videoconferință.

Potrivit anchetatorilor, Wiz Khalifa a fumat o țigară cu cannabis chiar pe scena festivalului Beach Please!, iar ulterior polițiștii au găsit asupra sa 18 grame de canabis.

Pe site-ul Poliției Române, la secțiunea dedicată persoanelor urmărite, autoritățile menționează: „Condamnat la 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.”

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