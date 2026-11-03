Condamnarea lui Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare, desființată. Rapperul va fi judecat din nou
Rapperul american Wiz Khalifa ar putea scăpa de condamnarea la nouă luni de închisoare cu executare, după ce Curtea de Apel Constanța i-a admis contestația în anulare. Instanța a desființat hotărârea de condamnare și a dispus rejudecarea apelului procurorilor DIICOT.
Potrivit News.ro, la mijlocul lui septembrie, dosarul rapperului american Thomaz Cameron Jibril, cunoscut drept Wiz Khalifa, a cerut strămutarea dosarului privind contestaţia în anulare de la Curtea de Apel Constanţa la o altă instanţă din ţară.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât ca dosarul să fie judecat de Curtea de Apel Bucureşti (CAB), decizia magistraţilor fiind definitivă.
CAB a admis contestația în anulare depusă de Wiz Khalifa, a desființat decizia prin care rapperul fusese condamnat la nouă luni de închisoare și a anulat mandatul de executare a pedepsei emis de Tribunalul Constanța.
„Admite contestaţia în anulare formulată de contestatorul – condamnat H.C.J., împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024.
Desfiinţează decizia penală nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 7777/118/2024. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 269/18.12.2025 emis de Tribunalul Constanţa”, se arată în soluţia pe scurt a instanţei.
Rejudecarea apelului procurorilor DIICOT a fost programată pentru 12 noiembrie. Instanța a anunțat avocatul ales al lui Wiz Khalifa și face demersuri pentru ca rapperul să participe la proces prin videoconferință.
Potrivit anchetatorilor, Wiz Khalifa a fumat o țigară cu cannabis chiar pe scena festivalului Beach Please!, iar ulterior polițiștii au găsit asupra sa 18 grame de canabis.
Pe site-ul Poliției Române, la secțiunea dedicată persoanelor urmărite, autoritățile menționează: „Condamnat la 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.”