Rapperul american Wiz Khalifa, pe lista condamnaților de lux căutați de Poliția Română

Rapperul american Wiz Khalifa este cea mai nouă persoană pe lista condamnaților de lux dați în urmărire de Poliția Română, fiind căutat la nivel internațional.

Wiz Khalifa este cea mai nouă persoană pe lista condamnaților de lux. FOTO: arhivă

Cazul său se adaugă unei liste lungi de persoane condamnate definitiv pe care statul român nu a reușit să le aducă în țară pentru executarea pedepselor.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat joi, 18 decembrie, la 9 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța pentru că a consumat droguri pe scena festivalului „Beach, Please!” în 2024, potrivit minutei de ședință. Procurorii au arătat că Wiz Khalifa, pe 13 iulie 2024, în jurul orei 23:55, când „lua parte la festivalul Beach Please din stațiunea Costinești”, a „deținut, fără drept” aproximativ 18 grame de cannabis.

Anterior includerii lui Wiz Khalifa pe lista fugarilor celebri, cea mai recentă apariție era cântărețul de manele Dani Mocanu. Acesta a părăsit România înainte de pronunțarea condamnării pentru tentativă de omor și a fost găsit în Italia, la Napoli. Inițial reținut de autoritățile italiene, Dani Mocanu se află în prezent în arest la domiciliu și așteaptă ca, în ianuarie 2026, instanța să decidă asupra cererii de extrădare formulate de statul român. Judecătorii din sudul Italiei sunt însă cunoscuți pentru decizii favorabile celor care contestă extrădarea.

Un alt nume important de pe lista fugarilor este Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare. Acesta a fugit în Grecia, iar în 2022 autoritățile elene au respins prima cerere de extrădare. România a depus ulterior o nouă solicitare, care urmează să fie analizată, cel mai probabil, anul viitor, însă șansele unei decizii favorabile sunt considerate reduse.

Pe listă se află și Ionel Arsene, fost lider PSD și președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat pentru fapte de corupție. Arsene a fugit în Italia, unde instanțele au respins cererea de extrădare formulată de autoritățile române.

În paralel cu aceste cazuri, mercenarul Horațiu Potra a fost adus luna trecută din Dubai, procedura fiind una rapidă pentru Ministerul Justiției. Potra a anunțat public că a dorit să fie adus în România, ceea ce a simplificat demersurile autorităților.


