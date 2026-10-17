 Cine este românca dispărută de la o benzinărie din Italia și găsită moartă a doua zi. Partenerul, audiat ore întregi: „Am uitat eșarfa în parcare” | adevarul.ro
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Cine este românca dispărută de la o benzinărie din Italia și găsită moartă a doua zi. Partenerul, audiat ore întregi: „Am uitat eșarfa în parcare”

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O româncă în vârstă de 66 de ani a dispărut în timpul unei opriri la o benzinărie de pe autostrada A14 din Italia și a fost găsită moartă a doua zi, într-o zonă rurală din apropiere. Partenerul său, cu care se întorcea din Rimini, a fost audiat ore întregi de anchetatori. Bărbatul a declarat că femeia s-ar fi întors în parcare pentru a recupera o eșarfă uitată, după care a pierdut-o din vedere.

Poliția anchetează moartea româncei
Poliția anchetează moartea româncei Foto: Shuterstock

Maria Ionescu a fost descoperită spânzurată de un măslin, la câțiva kilometri de locul dispariției. Partenerul său a fost audiat ore întregi de polițiști și le-a spus anchetatorilor că femeia s-ar fi întors să recupereze o eșarfă uitată în parcare, relatează publicația italiană Fanpage.it.

Românca a dispărut în timpul unei opriri pe autostradă

Maria Ionescu, în vârstă de 66 de ani, locuia în zona Taranto, în sudul Italiei, împreună cu partenerul său, un bărbat de aceeași vârstă. Cei doi se întorceau cu mașina din Rimini, unde petrecuseră câteva zile în vizită la fiul femeii. Cuplul a oprit la zona de servicii Alento Ovest, de pe autostrada A14, în apropiere de Miglianico, în provincia Chieti.

După oprire, femeia a dispărut fără urmă. Potrivit declarațiilor făcute de partenerul său, aceasta i-ar fi spus că a uitat o eșarfă în parcare și că se întoarce să o recupereze. Bărbatul a susținut că, ulterior, a pierdut-o din vedere, relatează presa italiană.

Acesta a contactat poliția rutieră pentru a explica cele întâmplate, apoi și-a continuat drumul spre locuința din provincia Taranto. Ulterior, a depus o sesizare privind dispariția femeii.

Trupul femeii, descoperit la câțiva kilometri de benzinărie

După aproximativ 24 de ore de la dispariție, trupul româncei a fost găsit într-o zonă rurală izolată din apropierea localității Francavilla al Mare, în provincia Chieti.

Descoperirea a fost făcută de o femeie care își plimba câinele. Maria Ionescu a fost găsită spânzurată de un măslin, la câțiva kilometri de zona de servicii în care fusese văzută ultima dată.

Locul în care se afla trupul este izolat și are un teren accidentat. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, femeia purta colanți, un tricou și papuci.

Polițiștii încearcă să stabilească traseul parcurs de româncă după dispariția de la benzinărie și să afle în ce împrejurări a ajuns în zona în care a fost găsită.

Partenerul, audiat ore întregi de anchetatori

Ancheta se concentrează pe reconstituirea ultimelor ore din viața femeii. Partenerul său, în vârstă de 66 de ani, a fost audiat ore întregi de polițiști, în încercarea de a clarifica împrejurările dispariției.

Bărbatul le-a relatat anchetatorilor că Maria s-ar fi întors în parcare pentru a recupera eșarfa uitată, după care nu a mai reușit să o găsească. Declarațiile sale sunt verificate în cadrul anchetei.

Polițiștii iau în calcul și posibilitatea ca între cei doi să fi existat o ceartă înainte de dispariție. Deocamdată, aceasta este o ipoteză de lucru, nu o concluzie a anchetatorilor.

Primele examinări medico-legale nu ar fi evidențiat urme clare ale unor leziuni suplimentare pe corpul femeii. Potrivit informațiilor publicate de Fanpage.it, moartea ar fi putut surveni prin spânzurare, însă împrejurările exacte ale decesului nu au fost stabilite.

Autopsia, care urmează să fie efectuată la spitalul din Chieti, ar trebui să ofere informații suplimentare despre cauza și momentul morții.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă femeia și-a pierdut viața în urma unui act deliberat sau în alte circumstanțe. 

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