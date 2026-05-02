Cazul bătrânilor italieni abandonați de o româncă la 1.400 km de casă: retrageri suspecte de bani din conturi

O îngrijitoare româncă este în centrul unei anchete desfășurate în Italia, după ce ar fi mutat un cuplu de vârstnici din nordul țării într-un azil din Sicilia și i-ar fi lăsat acolo, în condiții care ridică mai multe semne de întrebare pentru autorități.

Cazul a intrat în atenția autorităților italiene după ce dispariția unui cuplu de vârstnici din nordul țării a fost semnalată viceprimarului de câţiva vecini îngrijoraţi. În urma unei ample anchete, cei doi pensionari, aflați în grija unei românce, au fost găsiți ulterior la o distanță de aproximativ 1.400 de kilometri de locuința lor, într-un azil din Sicilia.

Mutarea lor din provincia Como spre sudul Italiei, în regiunea Siciliei, este analizată acum de anchetatori sub aspectul unor posibile înșelăciuni și abuzuri, mai ales în contextul în care au apărut și suspiciuni legate de mișcări neobișnuite de bani din conturile celor doi vârstnici.

Ancheta vizează atât modul în care s-a realizat deplasarea pe o distanță de aproximativ 1.400 de kilometri, cât și circumstanțele în care bătrânii au ajuns să fie internați de îngrijitoarea din România într-un azil din Sicilia.

Potrivit publicației La Provincia di Como, cei doi pensionari, un bărbat de 82 de ani și o femeie de 87 de ani, locuiau în Appiano Gentile, o localitate din provincia Como, în regiunea Lombardia. Ambii sufereau de probleme de sănătate și nu aveau copii.

Dispariție semnalată de vecini

Alarma a fost dată de vecini, care nu i-au mai văzut pe cei doi bâtrâni mai multe zile la rând, motive pentru care au contactat autoritățile locale, inclusiv pe viceprimarul Luigi Caldi, care obișnuia să le aducă periodic produse de igienă și să îi verifice.

„Am fost sunat de vecini, îngrijorați pentru că de câteva zile nu mai aveau vești despre soți. Vineri își închiseseră casa și de atunci nu îi mai văzuseră”, a declarat acesta.

Viceprimarul a mai povestit că s-a deplasat la locuința vârstnicilor, unde a găsit casa închisă, iar apoi a încercat să-i contacteze telefonic, însă niciunul dintre ei nu i-a răspuns. Situația a ridicat temeri serioase, inclusiv posibilitatea unui incident grav în interiorul locuinței, motiv pentru care au fost alertate mai multe instituții: primăria, poliția locală și carabinierii.

După declanşarea anchetei, primele date au arătat că cei doi ar fi părăsit locuința într-o dimineață, urcând într-un autovehicul, după care li s-a pierdut urma. Pentru identificarea traseului, autoritățile au colaborat cu singura rudă a bătrânilor care locuia în acelaşi orăşel cu ei și cu forțele de ordine din mai multe regiuni.

Ruda celor doi a pus la dispoziție numărul de telefon al îngrijitoarei românce, care fusese anterior îndepărtată din serviciu din cauza unor suspiciuni, dar fusese ulterior reprimită de cei doi soţi.

În cele din urmă, autoritățile au stabilit că destinația finală a fost Vizzini, o localitate din provincia Catania, în Sicilia, aflată la aproximativ 1.400 de kilometri distanță de Como.

Internaţi într-un azil

Potrivit declarațiilor primarului Fabrizio Rusconi, românca ar fi convins cuplul de bătrâni de care trebuia să aibă grijă să o urmeze în Sicilia, susținând că acolo vor beneficia de condiții mai bune. Ajunși la destinație, aceasta a contactat un cămin pentru vârstnici din zonă și a semnat formalitățile de internare.

Ulterior, i-a lăsat în azil, afirmând că se va întoarce în scurt timp cu lucrurile necesare, însă nu a mai revenit şi nici autorităţile nu au reuşit încă să o găsească.

Suspiciuni privind banii din conturi

În paralel cu dispariția îngrijitoarei, anchetatorii au descoperit retrageri suspecte din conturile bancare ale celor doi vârstnici, atât înainte, cât și în contextul mutării lor în Sicilia. Din acest motiv, cazul este investigat sub aspectul unor posibile infracțiuni de înșelăciune asupra persoanelor vulnerabile şi însușire necuvenită de bunuri.

În acest moment, românca este dată dispărută, iar autoritățile continuă să o caute. După ce au fost localizaţi în azilul din Sicilia, cei doi bătrâni urmează să fie readuşi acasă, unde autorităţile locale caută o soluţie de asistenţă socială pe termen lung pentru ei.