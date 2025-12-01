Foto Cine e femeia care a atras toate privirile la parada de la Arcul de Triumf. Președintele Nicușor Dan s-a oprit și a salutat-o

Parada militară de 1 decembrie a încântat și anul acesta spectatorii care s-au strâns la Arcul de Triumf pentru a admira spectacolul. Printre cei prezenți s-a remarcat și o judecătoare a Curţii Constituţionale a României, datorită ținutei colorate pe care a ales să o poarte în această zi.

Printre oficialii care au participat la parada de la Arcul de Triumf s-au numărat premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu şi Marian Neacşu, miniştrii Alexandru Rogobete, Oana Ţoiu, Ciprian Şerban, Radu Miruţă, Cătălin Predoiu - , fostul preşedinte Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, judecători ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai corpului diplomatic.

Printre ei s-a aflat și judecătoarea Curţii Constituţionale a României, Iulia Scântei, care a atras toate privire grație ținutei ei colorate. Ea a purtat o pălărie galbenă lămâie şi o jachetă în aceeaşi culoare, pe sub capa bej de deasupra, asortate, o geantă office şi jeans albastru.

Aceasta s-a aflat chiar lângă fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, şi lângă colegii săi magistraţi.

La sfârșitul paradei, președintele Nicușor Dan s-a oprit lângă mulțimea în care se afla judecătoarea Iulia Scântei, s-a oprit şi a salutat-o.

Cine este Iuliana Scântei

Laura-Iuliana Scântei a fost numită judecătoare a Curții Constituționale a României în iunie 2022, funcție pe care o deține până în prezent.

În luna august a acestui an, vicepreședintele AUR Adrian Axinia a solicitat demisia acesteia și a tuturor judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după declarațiile în care judecătoarea a încercat să justifice decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.