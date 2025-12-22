search
Luni, 22 Decembrie 2025
Tragedie la Hollywood. Actorul James Ransone, cunoscut din The Wire și It Chapter Two, s-a sinucis la 46 de ani

Publicat:

James Ransone, actorul american cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul The Wire, a murit. Informații furnizate de medicul legist din Los Angeles indică faptul că Ransone, în vârstă de 46 de ani, s-a sinucis.

James Ransone FOTO Eric Charbonneau/Getty Images for Warner Bros
James Ransone FOTO Eric Charbonneau/Getty Images for Warner Bros

Ransone l-a interpretat pe muncitorul portuar devenit mic infractor Chester „Ziggy” Sobotka în sezonul al doilea al apreciatului serial polițist The Wire, creat de David Simon și plasat în Baltimore. Ulterior, a jucat alături de Alexander Skarsgård în Generation Kill, tot sub coordonarea lui Simon.

În Generation Kill, Ransone l-a interpretat pe caporalul din marină Josh Ray Person, personaj real, pe parcursul tuturor celor șapte episoade ale producției HBO.

Mai recent, Ransone a apărut în It Chapter Two, în rolul personajului fictiv Eddie Kaspbrak.

Vestea morții sale a generat un val de mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale din partea fanilor producțiilor în care a jucat. Un omagiu în mod special a subliniat modul în care prestația sa din It Chapter Two a ieșit în evidență într-o distribuție din care făceau parte Bill Hader, Jessica Chastain, James McAvoy și fratele lui Alexander Skarsgård, Bill, interpretul antagonistului Pennywise, potrivit The Guardian.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și actorul François Arnaud, membru important al distribuției serialului Heated Rivalry, disponibil pe platforma HBO Max.

„RIP James Ransone”, a scris Arnaud duminică pe Instagram. „Un actor unic, care m-a impresionat și inspirat constant.”

Ransone s-a născut în Baltimore, în 1979. A urmat cursurile Carver Center for Arts and Technology din Towson, Maryland, între 1993 și 1997. A cunoscut succesul jucând într-un rol secundar în drama pentru adolescenți Ken Park (2002), înainte de a obține, un an mai târziu, rolul din The Wire.

În 2021, Ransone a dezvăluit că a fost abuzat sexual de un fost tutore care lucra în școlile publice din Maryland, potrivit Baltimore Sun. Actorul a scris pe Instagram că abuzurile au contribuit la dependențele de alcool și heroină cu care s-a confruntat ulterior.

Publicația mondenă Page Six a relatat că Ransone a raportat abuzurile descrise în 2020, însă autoritățile au refuzat să inițieze urmărirea penală.

În 2016, Ransone declara pentru revista Interview că se „lupta cu catharsisul actoriei”.

Unele dintre rolurile sale l-au obligat să umanizeze personaje greu de plăcut, „așa că mă trezesc trăind în pielea multor personaje antipaticе”, spunea el. „Iar, ca rezultat, nu mă simt întotdeauna bine.”

