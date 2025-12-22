Trump îl numește pe guvernatorul statului Louisiana trimis special pentru Groenlanda

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special pentru Groenlanda, o decizie anunțată duminică, pe fondul interesului reiterat al liderului de la Casa Albă pentru teritoriul autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, Trump a declarat că Landry „înțelege cât de esențială este Groenlanda pentru securitatea noastră națională” și că va promova „interesele Statelor Unite pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea aliaților noștri și, în cele din urmă, a lumii”.

Jeff Landry, un susținător ferm al președintelui, a preluat mandatul de guvernator al statului Louisiana în ianuarie 2024. Deocamdată, nu este clar dacă acesta va trebui să renunțe la funcția de guvernator pentru a-și asuma rolul de trimis special. Atât biroul lui Landry, cât și Casa Albă au fost contactate pentru clarificări.

Donald Trump a adus pentru prima dată în discuție ideea achiziționării Groenlandei în timpul primului său mandat prezidențial, reluând tema în campania electorală din 2024 și după revenirea sa la Casa Albă. Președintele a susținut în mod repetat că teritoriul are o importanță strategică majoră pentru securitatea națională a Statelor Unite.

În luna ianuarie, Trump nu a exclus posibilitatea utilizării presiunilor economice sau chiar a forței militare pentru a obține controlul asupra Groenlandei, afirmație care a stârnit reacții critice în Europa.

Statele Unite operează deja o bază a Forței Spațiale pe coasta de nord-vest a insulei arctice. Vicepreședintele JD Vance a vizitat baza în luna martie și a declarat atunci că Washingtonul nu intenționează să recurgă la forță militară pentru a prelua teritoriul.

„Credem că groenlandezii vor alege, prin autodeterminare, să devină independenți de Danemarca, iar apoi vom purta discuții directe cu poporul Groenlandei”, a spus Vance la acea vreme.

De cealaltă parte, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a respins ferm ideea, afirmând în luna aprilie că insula „nu va fi niciodată un bun care poate fi cumpărat”.