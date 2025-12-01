Șoșoacă, apariție la Alba Iulia pe „Treceți batalioane”. În mulţime a fost zărită şi Anamaria Gavrilă

Diana Șoșoacă a ajuns la Alba Iulia de Ziua Națională, în mijlocul susținătorilor săi, pe fundalul cântecului patriotic „Treceți batalioane române Carpații”, într-un context marcat de mobilizarea masivă a grupurilor suveraniste.

Sursă video: Facebook/Diana Şoşoacă

Îmbrăcată într-un cojoc ciobănesc lung, din blană de oaie, Diana Șoșoacă a sosit la Alba Iulia de 1 Decembrie, cu întârziere față de ceilalți lideri suveraniști care participau la manifestările dedicate Zilei Naționale. Ea a intrat în oraș în mijlocul propriilor susținători, în timp ce dintr-o boxă portabilă purtată pe umăr de unul dintre ei răsuna continuu cântecul patriotic „Treceți batalioane române Carpații”.

În timp ce Călin Georgescu și George Simion au ajuns deja în zona Catedralei Încoronării, Diana Șoșoacă a fost observată în sectorul șanțurilor Cetății, însoțită de jandarmi, care ţinea coloana sa la distanță de zona centrală, unde se aflau ceilalți lideri suveraniști, în timp cespectatorii scandau numele ei sau lozinci patriotice precum „Trăiască Moldova, Ardealul și Țara Românească”, iar alţii „Călin Georgescu președinte”.

Printre participanți a fost remarcată și Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, ceea ce înseamnă că toate formațiunile suveraniste sunt reprezentate la Alba Iulia.

Mobilizarea numeroasă a susținătorilor lui Călin Georgescu, a celor ai AUR și a simpatizanților Dianei Șoșoacă a determinat forțele de ordine să întărească măsurile de securitate pentru a preveni orice incident.

Atmosfera din oraș, care ar fi trebuit să fie una sobră şi de pioşenie faţă cei care au făcut posibilă unirea, a căpătat o puternică încărcătură politică, într-un mod nemaiîntâlnit din anii ’90. Chiar și în curtea Catedralei Încoronării, înainte de slujba de Te Deum, s-au auzit scandări prin care se cerea demisia președintelui Nicușor Dan şi a lui Ilie Bolojan și mesaje de susținere pentru Călin Georgescu, ceea ce a accentuează caracterul politic al momentului.