AUR cere demisia Iulianei Scântei și a „tuturor judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidenţiale din 2024”

Adrian Axinia, vicepreședintele AUR, solicită demisia Iulianei Scântei și a tuturor judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după declarațiile în care judecătoarea a încercat să justifice decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024.

„Iuliana Scântei, împreună cu toţi judecătorii care au decis anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, ar trebui să aibă decenţa de a-şi da demisia din funcţiile deţinute la Curtea Constituţională a României", spune Adrian Axinia, potrivit unui comunicat transmis miercuri de AUR

În opinia lui Adrian Axinia, afirmaţiile Laurei Scântei reprezintă „dovada clară că acea hotărâre a fost deopotrivă neconstituţională şi nedemocratică, luată la comandă politică şi având ca suport nişte «referate» ale serviciilor secrete asumate sub antetul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”.

„Din cauza acestei decizii a CCR, România nu a fost primită în programul Visa Waiver”

Vicepreşedintele AUR spune că demisia judecătorilor CCR ar fi un „un gest de minimă igienă democratică”

„Iulia Scântei este genul de politruc ajuns la CCR, care a uitat să-şi dea jos haina politică. Din tot interviul, înţelegem foarte clar că nu au fost probe ale intervenţiei aşa-zisului actor statal în alegerile din România şi că judecătorii au luat o hotărâre politică în orb. Problema este că, din cauza acestei decizii a Curţii Constituţionale, România nu a fost primită în programul Visa Waiver, Departamentul de Stat al SUA a consemnat anularea alegerilor ca un recul democratic şi o încălcare a drepturilor omului, iar ţara noastră a ajuns pe ultimul loc din UE în clasamentul indicelui global al democraţiei.

Având în vedere că Iulia Scântei recunoaşte cu seninătate că nu a avut alte dovezi când a luat hotărârea, demisia sa din funcţie şi a judecătorilor CCR Elena-Simina Tănăsescu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Dimitrie-Bogdan Licu, trebuie să se producă urgent. Este un gest de minimă igienă democratică având în vedere că România a devenit paria pe scena politică internaţională", a declarat liderul europarlamentarilor AUR, Adrian Axinia.

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor reaminteşte faptul că Iulia Scântei a mai acordat un interviu în 8 octombrie 2024 explicându-şi opinia separată în cazul interzicerii candidaturii Dianei Şoşoacă:

„Atunci, «PeNeLista» Scântei susţinea că «CCR nu are competenţa de a analiza comportamentul şi opiniile candidaţilor la prezidenţiale». Totuşi, după aceea, Scântei a votat şi ea pentru interzicerea candidaturilor lui Călin Georgescu şi Dianei Şoşoacă în martie 2025”.

„Trebuie restrânse competenţele CCR”

Axinia spune că, în acest context, „este clară nevoia reformării Curţii Constituţionale a României”.

„Pe de o parte, procesul de selecţie nu trebuie să mai fie unul politic, ci el trebuie derulat de instituţiile din Justiţie. Pe de altă parte, trebuie impuse criterii clare: viitorii judecători CCR să fi fost minimum 15 ani judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Nu în ultimul rând, trebuie restrânse competenţele CCR în ceea ce priveşte validarea sau invalidarea candidaturilor şi a alegerilor, altfel există riscul acestei degradări democratice. Intenţionez să port o corespondenţă în acest sens cu reprezentanţii Comisiei Europene, ca să nu ne trezim apoi că ţipă cineva că vrem noi să desfiinţăm Curtea Constituţională. Va fi un proces transparent în care vom explica argumentat ce vrem să facem", a declarat reprezentatul AUR/ECR Adrian Axinia.

Amintim că Laura-Iuliana Scântei, judecător la Curtea Constituțională a României, a explicat marți, 19 august, la Râșnov, în cadrul unei dezbateri, cum s-a ajuns la anularea alegerilor prezidențiale, arătând că dacă CCR nu ar fi decis anularea alegerilor în baza documentelor desecretizate, atunci ar fi ajuns să valideze „ceva ce nu a fost potrivit legii”.