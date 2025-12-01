Video Parada militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf: Nicușor Dan participă pentru prima oară în calitate de președinte. Cine este în tribuna oficială

Parada militară de 1 Decembrie, organizată în Capitală, are loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf și reunește peste 2.900 de militari, peste 200 de mijloace tehnice și 45 de aeronave. La eveniment este prezent și Nicușor Dan, care participă pentru prima oară în calitate de Președinte.

UPDATE 11.50

Din cauza vremii, la paradă au decolat doar elicopterele. Restul avioanelor militare de luptă nu vor mai survola cerul.

La această oră, în București este înnorat și ceață.

Știre inițială

Preşedintele Nicuşor Dan a sosit luni, la Arcul de Triumf, fiind întâmpinat de şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

În tribuna oficială se află membri ai Guvernului - premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu şi Marian Neacşu, miniştrii Alexandru Rogobete, Oana Ţoiu, Ciprian Şerban, Radu Miruţă, Cătălin Predoiu - , fostul preşedinte Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, judecători ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai corpului diplomatic.

După intonarea imnului naţional, preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori, iar ulterior a fost păstrat un moment de reculegere.

Parada de la Arcul de Triumf

Parada a început prin defilarea pe jos a diferitelor detașamente din cadrul Armatei Române, dar și detașamente străine din Republica Moldova și Statele Unite ale Americii.

Urmează detașamente ale diferitelor structuri NATO din țara noastră, inclusiv detașamente ale țărilor care formează Grupul de Luptă condus de Franța, la Cincu.

Pe sub Arcul de Triumf vor defila, pe rând, detașamente ale Poliției, Jandarmilor, Pompierilor, SRI, STS și ANP.

Dispozitivul de zbor este deschis de un elicopter IAR-330 PUMA, din dotarea Bazei 90 Transport Aerian „Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu”, ce poartă drapelul tricolor.