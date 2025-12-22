Ucrainenii mai scot din uz două avioane de vânătoare rusești

Un incident grav de securitate a avut loc pe un aerodrom militar din vestul Rusiei, unde două avioane de vânătoare Su-27 și Su-30 au fost avariate în urma unui incendiu provocat în noaptea de 20 spre 21 decembrie. Potrivit informațiilor furnizate de serviciile de informații militare ucrainene, evenimentul a fost rezultatul unei operațiuni speciale desfășurate de un membru al mișcării de rezistență față de regimul de la Kremlin.

Aeronavele se aflau într-un hangar de protecție pe aerodromul militar situat în apropierea orașului Lipetsk. În urma incendiului, cele două aparate au fost scoase din uz, pierderea fiind estimată la până la 100 de milioane de dolari — o lovitură semnificativă pentru capacitatea operațională a aviației ruse, în contextul războiului din Ucraina.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev susține că operațiunea a fost pregătită minuțios timp de aproximativ două săptămâni. În acest interval, au fost studiate traseele de patrulare și programul schimburilor de pază, ceea ce a permis infiltrarea pe aerodrom și retragerea ulterioară fără a fi detectată.

Avioanele afectate, cu numerele de bord „12” și „82”, se numără printre modelele utilizate frecvent de Rusia în operațiunile sale militare. Potrivit aceleiași surse, succesul acțiunii a fost posibil datorită unei pregătiri atente și a respectării stricte a planului stabilit.

Incidentul ridică semne de întrebare serioase privind nivelul de securitate al infrastructurii militare ruse și confirmă, încă o dată, vulnerabilitățile din spatele liniilor frontului, într-un conflict care se poartă tot mai mult și pe terenul operațiunilor clandestine.