Cine este bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova”. Ce legătură are cu „Lupii Tricolori”

Adrian Băzăvan, agresat de susținătorii lui Călin Georgescu după ce l-a confruntat public la mitingul de 1 Decembrie de la Alba Iulia, strigându-i „Marș la Moscova!”, declară că a acţionat ca membru al grupului civic „Lupii Tricolori”.

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce Călin Georgescu a ajuns în mijlocul susţinătorilor săi la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României. Adrian Băzăvan, economist din București și membru al grupului civic „Lupii Tricolori”, s-a apropiat de mulțimea de susținători și i-a strigat fostului candidat: „Marș la Moscova!”, gestul său a stârnind imediat reacții violente din partea susținătorilor lui Georgescu, care au încercat să-l alunge și l-au lovit.

După ce a scăpat din mulțime, Adrian Băzăvan a explicat public motivele acțiunii sale și a clarificat că nu a fost vorba de o provocare personală, ci de un act civico-patriotic.

„Am venit să îmi exprim mesajul față de «președintele ales»: nu e ales de nimeni. Manipulează oamenii. A stat în Austria, poate a primit bani la plic de la securiștii săi, români sau ruși. Spune numai minciuni”, a declarat Băzăvan într-o intervenție televizată.

El a subliniat că scopul său a fost să atragă atenția asupra pericolelor pe care le consideră prezente în discursul și acțiunile lui Georgescu.

„Scopul lui este să distrugă România. Eu am vrut să trag un semnal de alarmă că manipulează oameni buni prin minciuni gogonate”, a explicat el.

Cine sunt „Lupii Tricolori”

„Lupii Tricolori”, grupare din care face parte, este o organizație civică relativ nouă a devenit vizibilă atât în mediul online, cât și în spațiul public printr-un mesaj patriotic puternic, centrat pe valorile naționale și pe simboluri precum tricolorul. Membrii grupului promovează un patriotism activ, care nu se limitează la festivități, ci presupune implicare civică și apărarea interesului național.

Identitatea grupului este construită în jurul conceptului de haită și frăție, subliniind solidaritatea românească și sprijinul pentru armată, „Lupii Tricolori” prezentându-se ca o comunitate cu responsabilitate civică, implicată în acțiuni publice, evenimente tematice, activități sportive și militare.

Grupul promovează valori precum respectul pentru simbolurile statului, opoziția față de influențele externe ostile României (în special Rusia) și criticarea politicienilor considerați anti-naționali. În mediul online, membrii săi avertizează constant asupra riscurilor reprezentate de persoane sau acțiuni considerate favorabile Kremlinului, afirmând explicit: „Prietenii Rusiei sunt dușmanii României”.

Deși se prezintă ca o organizație civică și nu politică, „Asociația Lupii Tricolori” este înregistrată oficial la Ministerul Justiției până în 2026, ceea ce sugerează o intenție de instituționalizare și consolidare a structurii organizației.

Grupul a fost implicat și în acțiuni civice cu miză politică, precum solicitarea trimiterii Procurorului General pentru investigarea senatoarei Diana Șoșoacă, considerată un actor care acționează împotriva intereselor României în contextul vizitei sale în Rusia.