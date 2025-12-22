search
Luni, 22 Decembrie 2025
Publicat:

Agenţia Spaţială Japoneză (JAXA) a anunţat că racheta niponă H3 a eşuat luni în tentativa ei de a plasa pe orbita terestră un satelit de geolocalizare, după oprirea prematură a unuia dintre motoarele sale, informează AFP, citată de Agerpres.

După lansarea realizată la ora locală 10:51 (01:51 GMT) de la Centrul Spaţial Tanegashima din sudul Japoniei, motorul celei de-a doua trepte a rachetei H3 „s-a oprit prematur" , a precizat JAXA.

Racheta avea misiunea de a plasa pe orbită cel de-al şaselea satelit de geolocalizare din cadrul sistemului „Michibiki", care ar trebui să conţină şapte sateliţi, însă tentativa s-a încheiat printr-un eşec, a anunţat agenţia spaţială japoneză.

Motorul celei de-a doua trepte - care porneşte după separarea de prima treaptă a rachetei - s-a oprit mai devreme decât era prevăzut.

Problema a survenit după mai multe dificultăţi tehnice care au întârziat de două ori lansarea programată iniţial.

O anchetă urmează să stabilească ce a cauzat defecțiunea

Agenția Spațială Saponeză a precizat că a deschis o anchetă pentru a stabili cauza defecţiunii apărute luni.

Sistemul de geolocalizare „Michibiki" are menirea de a-i furniza Japoniei o serie de date îmbunătăţite, permiţând servicii mai bune pentru consumatori, precum sistemele de navigaţie ale automobilelor şi hărţile pentru smartphone-uri, a precizat JAXA.

H3 a eşuat luni în tentativa ei de a plasa pe orbita terestră un satelit. Captură video NTV News
H3 a eşuat luni în tentativa ei de a plasa pe orbita terestră un satelit. Captură video NTV News

Acesta este conceput ca un supliment pentru alte sisteme de geolocalizare gestionate de ţări străine, cum ar fi GPS dezvoltat de Statele Unite.

Totodată, sistemul nipon va oferi servicii esenţiale de informare localizată, precum ordine de evacuare în cazul alertelor emise pentru tsunami sau ploi abundente, potrivit Guvernului de la Tokyo.

Al şaptelea satelit din cadrul acestui sistem urmează să fie lansat pe 1 februarie.

Considerată una emblematică, rachetă H3 a Japoniei, construită de Mitsubishi Heavy Industries, a eşuat la lansarea sa inaugurală din 2023, dar a reuşit apoi şase zboruri în spaţiu. O lansare eşuată a unei rachete în Japonia duce de obicei la luni de investigaţii care ar putea întârzia programul spaţial al acestei ţări, reaminteşte Reuters.

