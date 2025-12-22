Un generalul rus implicat în asasinarea lui Prigojin și Skripal ar fi fost ucis într-un atac ucrainean

Atacul asupra unui petrolier din flota fantomă a Rusiei ar fi dus la moartea generalului Andrei Averianov, adjunct al șefului serviciilor militare GRU și artizan al celor mai secrete operațiuni ale lui Vladimir Putin, potrivit mai multor surse ucrainene și ruse.

Potrivit surselor, mai multe drone lansate, joi seară, au lovit un petrolier aflat în Marea Mediterană. Poziția exactă a navei în momentul atacului nu este, deocamdată, cunoscută, scrie publicația belgiană 7sur7.

Deși Moscova nu a emis încă o confirmare oficială, mai multe surse indică existența a doi morți și șapte răniți, printre care s-ar afla mai mulți subordonați ai generalului Andrei Averianov, despre care se spune că era și el la bord.

Nava făcea parte din flota fantomă a Rusiei

„SBU (serviciile de securitate ucrainene) a lovit cu drone aeriene un petrolier din așa-numita «flotă fantomă» a Rusiei, nava QENDIL”, a confirmat pentru AFP o sursă din cadrul SBU.

„Rusia folosea acest petrolier pentru a ocoli sancțiunile” și pentru a finanța „războiul său împotriva Ucrainei”, a precizat sursa, fără a-l menționa pe Averianov.

Sabotaj și atacuri

Acest general este legat, în special, de otrăvirea cu Noviciok a lui Serghei Skripal, în Regatul Unit. De asemenea, este suspectat că ar fi fost implicat în asasinarea lui Evgheni Prigojin, liderul Grupului Wagner.

Pe numele său există mandate de urmărire în mai multe state europene, pentru acte de sabotaj și atacuri teroriste.

Faptul că se afla la bordul unei nave din flota clandestină a Rusiei este semnificativ.

„Această flotă reprezintă coloana vertebrală a mașinăriei de război rusești”, explică expertul Ali Reza Rezazade, de la Institutul Australian pentru Politică Strategică (ASPI).

„Este instrumentul prin care Kremlinul ocolește sancțiunile și finanțează operațiuni hibride. Prezența unui general de rang înalt confirmă gradul profund de implicare a serviciilor ruse de informații în această logistică ilegală.”

Ce înseamnă asasinarea lui pentru Rusia

Chiar dacă o confirmare oficială din partea Kremlinului întârzie sau s-ar putea să nu vină niciodată, neliniștea de la Moscova este evidentă, deoarece atacul scoate în evidență vulnerabilitatea cercului restrâns al lui Putin, notează presa belgiană.

Dacă moartea lui Averianov va fi confirmată, președintele rus nu ar pierde doar un general de rang înalt, ci și principalul coordonator al războiului său clandestin purtat dincolo de granițele Rusiei.

Mesajul transmis de Kiev este cât se poate de clar: cercul apropiat al lui Putin nu mai este în siguranță, nici măcar la mare distanță de frontul ucrainean. Războiul hibrid pe care Moscova l-a purtat ani la rând, fără consecințe, în Occident începe acum să se întoarcă împotriva sa.