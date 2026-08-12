Dosarul generalului de flotilă aeriană Nicolae Crețu a fost clasat. Statul Major al Apărării: „Respectăm independența autorităților judiciare”

Dosarul penal în care a fost cercetat generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu, fost comandant al Bazei 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu, a fost clasat de procurorul de caz, a anunțat miercuri, 12 august, Statul Major al Apărării.

Investigațiile derulate în anul 2025 au atras atenția opiniei publice, fiind intens mediatizate și generând dezbateri ample în spațiul public. În acest context, instituția militară a decis să facă publică soluția procurorilor, subliniind necesitatea unei informări „complete și echilibrate”.

„Procurorul de caz a dispus clasarea dosarului penal în care a fost cercetat generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu. La data deschiderii cauzei, acesta îndeplinea funcția de comandant al Bazei 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu”, a transmis Statul Major al Apărării într-un comunicat.

Instituția precizează că respectă pe deplin independența autorităților judiciare și nu comentează deciziile procurorilor sau instanțelor.

Reprezentanții Statul Major al Apărării subliniază că activitatea militară se desfășoară în baza principiilor legalității, integrității și transparenței, iar structurile armatei oferă sprijin autorităților competente ori de câte ori acesta este solicitat, în limitele legii.

„În spiritul unei informări complete, corecte și echilibrate a opiniei publice, soluțiile dispuse de organele judiciare prezintă același interes public ca informațiile referitoare la declanșarea și desfășurarea cercetărilor”, se mai arată în comunicat.

Acuzații de falsificare a unui ordin militar în dosarul clasat

În urmă cu două luni, Parchetul Militar Teritorial București anunța că generalului de brigadă Nicolae Crețu i-au fost aduse la cunoștință miercuri, 11 iunie, acuzațiile de fals intelectual. Surse apropiate anchetei au declarat atunci, pentru G4Media,că ofițerul este bănuit că ar fi falsificat un ordin de zi pe unitate pentru a-l trage la răspundere pe locțiitorul său în urma unui incident petrecut în cadrul bazei militare.

Incidentul care a declanșat ancheta

Conform acelorași surse, acum câteva luni, o baracă din cadrul Bazei Aeriene 57 a luat foc, iar potrivit conform de atunci, generalul Crețu ar fi modificat ulterior ordinul de zi, menționându-l pe locțiitorul său ca fiind la comandă în acel moment, pentru ca acesta să fie tras la răspundere pentru incident.