Liderii opoziţiei din Turcia au condamnat vineri anularea diplomei universitare a primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare, considerând decizia un act de „laşitate” menit să îl împiedice să candideze la viitoarele alegeri prezidenţiale.

Ekrem Imamoglu se află în închisoare Foto: EPA EFE

Joi, publicaţia Sabah a relatat că o instanţă a confirmat invaliditatea diplomei obţinute de Imamoglu, ceea ce l-ar face neeligibil, din punct de vedere legal, pentru funcţia de preşedinte. Informaţia a fost preluată şi de alte instituţii media, însă hotărârea Consiliului de Stat, cea mai înaltă instanţă administrativă din Turcia, nu figurează în baza de date oficială a sistemului judiciar turc (UYAP), potrivit unor surse judiciare, potrivit Agerpres.

Preşedintele Partidului Popular Republican (CHP), Ozgur Ozel, a declarat că nu are nicio îndoială cu privire la autenticitatea informaţiilor apărute în presă. Acesta a acuzat guvernul de „laşitate, impotenţă şi uzurparea drepturilor altora”, criticând totodată instituţiile media apropiate puterii, pe care le-a comparat cu nişte „seismografe ale sistemului”, capabile să anticipeze şi să anunţe mişcările politice înainte ca acestea să devină oficiale.

La rândul său, Gokhan Gunaydin, vicepreşedintele grupului parlamentar al CHP, a afirmat, într-o declaraţie pentru AFP, că informaţiile reprezintă o dovadă clară a temerii autorităţilor faţă de Ekrem Imamoglu. Potrivit acestuia, preşedintele Recep Tayyip Erdogan încearcă să îşi elimine principalul rival politic din cursa prezidenţială, deoarece acesta ar putea câştiga alegerile „chiar şi din închisoare”.

Gunaydin a subliniat că Imamoglu rămâne candidatul opoziţiei, precizând că există în continuare căi legale pentru contestarea deciziei, inclusiv sesizarea Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. „Turcia nu va rămâne în niciun caz fără un candidat al opoziţiei”, a dat asigurări oficialul.

Ekrem Imamoglu a fost arestat în martie 2025, fiind acuzat de corupţie, acuzaţii pe care susţinătorii săi şi numeroşi observatori le consideră parte a unei acţiuni politice menite să îl îndepărteze din competiţie pe cel mai puternic adversar al lui Erdogan. Reţinerea sa a declanşat cele mai ample şi violente proteste din Turcia din ultimii peste zece ani.

Cu o zi înainte de arestare, Universitatea din Istanbul îi revocase diploma, invocând presupuse nereguli şi caracterul fraudulos al acesteia. La câteva ore după decizia universităţii, poliţia a efectuat o percheziţie la domiciliul primarului şi l-a reţinut. Ulterior, arestarea preventivă a fost dispusă chiar în ziua în care CHP îl desemnase oficial candidat la alegerile prezidenţiale.

Imamoglu contestă acuzaţiile privind nelegalitatea diplomei şi susţine că şi-a început studiile în administrarea afacerilor în Republica Turcă a Ciprului de Nord, teritoriu recunoscut ca stat independent doar de Ankara, înainte de a se transfera la Universitatea din Istanbul.

În ceea ce priveşte scrutinul prezidenţial, un consilier al lui Erdogan a anunţat în septembrie că alegerile ar urma să aibă loc la 16 aprilie 2028, cu condiţia obţinerii aprobării parlamentare. Data ar fi cu aproximativ o lună înainte de încheierea actualului mandat al preşedintelui şi i-ar putea permite acestuia să candideze pentru un al patrulea mandat. Cu toate acestea, alte surse au indicat ulterior că scrutinul ar putea fi organizat într-un interval cuprins între septembrie şi aprilie 2028.

Recep Tayyip Erdogan conduce Turcia din 2003, iniţial în calitate de prim-ministru, iar din 2014 ca preşedinte.