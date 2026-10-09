Cheltuielile cu transportul, tăiate cu peste 90% la Cancelaria premierului: de la 780.000 la 51.000 de lei pe lună

Cancelaria premierului reduce cu peste 90% cheltuielile lunare pentru transport, de la peste 780.000 de lei în 2024 la aproximativ 51.000 de lei în baza unui nou acord-cadru. Angajații și demnitarii instituției vor folosi autoturisme Dacia Duster, închiriate în sistem de leasing operațional. Costul combustibilului nu este inclus în suma estimată.

Dacia Duster FOTO Foto: arhivă, adevărul

Potrivit unui comunicat transmis vineri, 9 octombrie, de Cancelaria Prim-Ministrului, în 2024, cheltuielile medii lunare pentru transportul asigurat de RAAPPS depășeau 780.000 de lei.

Ulterior, prin schimbarea modelului de transport și trecerea la închirierea autoturismelor în sistem de leasing operațional, costurile au scăzut la aproximativ 83.000 de lei pe lună în perioada octombrie-decembrie 2025.

Conform noului acord-cadru, încheiat la 23 septembrie 2026, cheltuielile lunare vor ajunge la circa 51.000 de lei, la care se va adăuga costul combustibilului, începând de la semnarea contractului subsecvent.

„Dacă în 2024 media lunară a cheltuielilor cu transportul asigurat de RAAPPS era de peste 780.000 de lei, prin schimbarea modelului de transport și optarea pentru asigurarea autoturismelor în sistem leasing costul lunar s-a diminuat la aproximativ 83.000 de lei în perioada octombrie-decembrie 2025 și va continua să scadă la circa 51.000 de lei lunar conform Acordului cadru încheiat de Cancelaria Prim-Ministrului în 23 septembrie 2026, la care se va adăuga costul combustibilului de la data semnării contractului subsecvent. Este vorba despre o reducere cu peste 90% comparativ cu media lunară a anului 2024”, a transmis Cancelaria premierului Bolojan.

Ce mașini vor folosi angajații Cancelariei

Autoturismele prevăzute în acordul-cadru sunt Dacia Duster, încadrate în categoria N1, potrivit documentelor tehnice și de omologare. Acestea vor fi utilizate de angajații și demnitarii instituției pentru desfășurarea activităților de serviciu.

Achiziția a fost realizată printr-o licitație deschisă, intitulată „Furnizare autovehicule în sistem de leasing operațional prin încheierea unui acord-cadru pe 36 luni”.

Contractul-cadru, cu numărul 591 din 23 septembrie 2026, a fost publicat pe site-ul Cancelariei Prim-Ministrului.

O singură ofertă depusă la licitație

Potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), la procedura de achiziție a fost depusă o singură ofertă, de către asocierea LEASEIN (lider) –PADIEX, reprezentată de LEASEIN.

Evaluarea ofertei a avut în vedere mai mulți factori, printre care prețul, cu o pondere de 40%, consumul de combustibil în regim mixt, calculat potrivit standardului WLTP, cu 20%, garda la sol, cu 15%, și termenul de livrare, cu 5%.

Cancelaria prim-ministrului precizează că procedura s-a desfășurat cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale HG nr. 395/2016.

De asemenea, instituția susține că licitația a fost supusă controlului ex-ante al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), atât în etapa de depunere a documentației, cât și pe parcursul evaluării ofertei.

Reprezentanții Cancelariei afirmă că reducerea cheltuielilor cu transportul face parte din măsurile de diminuare a costurilor de funcționare ale instituției.